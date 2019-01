Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додати

Додано: Вів 22 січ, 2019 15:33 Волновой обзор основных валютных пар - 22.01.2019



EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению, и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.



GBP/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. Потенциал роста цены в рамках данной волны ещё остаётся, поэтому на окончании локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

В условиях практически нулевой волатильности евро вчера оставался под давлением американского доллара, вследствие чего им протестирована поддержка в районе 1.1356. На данный момент медведи пытаются ее пробить, и следующей они могут протестировать поддержку 1.1320-1.1300; прохождение 1.1380 позволит протестировать 14-ю фигуру.









Фунт/доллар продан выше 1.2900



Вчера была попытка быков по британскому фунту вернуть его выше 29-й фигуры в паре с американским долларом, но добиться успеха они не смогли. После тестирования уровня 1.2910 фунт снизился на текущий момент до 1.2870, и следующей он может снова протестировать поддержку в районе 1.2849/30; прохождение 29-й фигуры предоставит возможность протестировать сопротивление 1.2956.









Доллар/франк приближается к 1.0000



Американский доллар продолжают выкупать за швейцарский франк, и вчера ему удалось пробить сопротивление в районе 0.9957 и подняться до уровня 0.9986. Таким образом шансы на тестирование психологического уровня 1.0000 растут, а его пробитие приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100; ниже паритета риски снижения к 0.9900 будут сохраняться.









Доллар/йена торгуется без изменений



В паре с японской йеной американский доллар вчера был практически обездвижен. Весь торговый день он простоял между уровнями 109.68 и 109.60, а в азиатскую сессию, оказавшись под давлением, снизился до уровня 109.40. Ниже 110.00 риски тестирования и пробития 109-й фигуры будут преобладать; прохождение этого уровня приведет к росту в направлении 110.50-111.00.



Вчерашний торговый день не отличался оживленностью и масштабными движениями. Исключением снова стал британский фунт, который продолжает рост на фоне надежд на «мягкий» Брэкзит и довольно неплохой макроэкономической статистики по Великобритании. Таким образом ему удалось вырасти против доллара США до уровня 1.2974, который пока сдерживает натиск быков. Учитывая позицию Брюсселя по соглашению с Лондоном по Брэкзиту, оптимизм быков по фунту вряд ли можно назвать оправданным, поэтому им по-прежнему следует быть предельно осторожными, а текущий рост фунта может снова быть использован для продажи.



Банк Японии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений. Японская йена вчера в американскую сессию демонстрировала позитивный настрой, чему способствовало сообщение о том, что США отменили встречу с коллегами из КНР в рамках торговых переговоров. Американская сторона вскоре дала опровержение, заявив, что встречи априори не было запланировано, и йена снова оказалась под давлением. В ближайшей перспективе новости по переговорам США – КНР будут оказывать влияние на йену и фондовые рынки; позитивные новости будут оказывать на нее давление, а негативные – поддержку.



На сегодня запланировано:



16:30 - Канада. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;

16:30 - Канада. Розничные продажи.



Судя по «насыщенному» важными событиями макроэкономическому календарю, нас ждет еще один скучный торговый день.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Импульс of 1 of (C) близится к завершению и вскоре ожидается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.



GBP/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Потенциал у роста цены ещё есть, поэтому пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. После обновления локального максимума будем дожидаться построения стремительного медвежьего импульса, чтобы зайти в продажи.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.



USD/CHF







Продолжается рост цены в рамках восходящей импульсной волны (3) of C. И сейчас мы наблюдаем за построением коррекционной волны 4 of (3) of C.Потенциал роста цены ещё остаётся, поэтому на окончании данной локальной коррекции можно открывать новые покупки, с тейк профитом на уровне 1.0060.



[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Евро оставался под давлением американского доллара, но на снижении до уровня 1.1336 был выкуплен, что вернуло его до сопротивления в районе 1.1373. Активность участников валютного рынка по отношению к евро остается низкой, и пока можно говорить лишь о консолидационной фазе, а не выраженном тренде. Таким образом евро может вернуться в район 14-й фигуры, а ее пробитие приведет к росту в направлении 1.1457; потеря 1.1336 приведет к снижению в район 13-й фигуры.









Фунт/доллар снова растет



Несмотря на неопределенность в отношении Брэкзита британский фунт продолжает пользоваться устойчивым спросом, в частности в паре с евро, на фоне чего он снова укреплялся против американского доллара. Достигнув уровня 1.2974, он отступил к поддержке 1.2948, где его продолжают выкупать, и, пробив текущее сопротивление, он может снова протестировать психологический уровень 1.3000. На пути к нему возможна активизация медведей, но его пробитие приведет к росту в направлении 1.3050-1.3100.









Доллар/франк консолидируется в диапазоне



Достигнув уровня 0.9987 в паре со швейцарским франком, американский доллар вошел в консолидационную фазу, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9963. Выше нее потенциал роста к психологическому уровню 1.0000 будет сохраняться; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9932-0.9900.









Доллар/йена выкуплен на снижении



Снижение фондовых индексов способствовало снижению американского доллара против японской йены, но от уровня 109.15 он был выкуплен, и теперь пытается пробить сопротивление в районе 109.72/80. В случае дальнейшего снижения индексов доллар/йене вряд ли удастся пробиться к психологическому уровню 110.00. Потеря поддержки 109.60/50 повысит риски тестирования и пробития 109-й фигуры.



В условиях неопределенности вокруг торговых переговоров США с КНР медведи борются с быками за контроль над ситуацией на фондовых рынках, при этом доллар США в паре с японской йеной находится в состоянии летаргического сна, иногда прерываемого незначительными в целом движениями. Несмотря на шатдаун в США и отсутствие видимого прогресса в переговорах, волатильность на валютном рынке преимущественно низкая.



Исключением вчера снова стали пары с британским фунтом. Поддерживаемый оптимизмом в отношении «мягкого» выхода Великобритании из Евросоюза, он продолжил свой рост, вследствие которого все же было пробито сопротивление в районе 1.3000 в паре с долларом США и протестирован уровень 1.3093. Таким образом можно говорить об улучшении перспектив британской валюты, но любая негативная в плане Брэкзита новость может вернуть продавцов на рынок.



На сегодня запланировано:



Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;

16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.



От ЕЦБ не ожидается никаких изменений в кредитно-денежной политике, но комментарии его президента Марио Драги могут повлиять на динамику евро. На фоне слабой макроэкономической статистики и низкой инфляции в еврозоне ожидать «ястребиной» риторики, а с ней и роста евро, вряд ли стоит.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Продолжается построение коррекционной волны [ii] of 1 of (C). Новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1202.



GBP/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 3 of [C]. Пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. Только после образования стремительного медвежьего импульса будем открывать продажи.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.



USD/CHF







Происходит построение коррекционной волны 4 of (3) of C. После образования бычьего импульса можно открывать покупки, со стоп лоссом за окончанием данной локальной коррекции, тейк профит на уровне 1.0060.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

На фоне распродаж в кроссе с британским фунтом евро оставался под давлением американского доллара, но в американскую сессию смог оттолкнуться от поддержки в районе 1.1352 и подняться до сопротивления в районе 1.1393. Ниже 14-й фигуры риски снижения в район 1.1300 будут преобладать; ее прохождение обеспечит рост в направлении 1.1457-1.1480.









Фунт/доллар пробил 1.3000 и обновил текущие максимумы



Вероятность того, что Великобритании удастся избежать Брэкзита без сделки с ЕС подпитывает энтузиазм быков по британскому фунту. Пользуясь спросом по всему спектру рынка, он пробил сопротивление в районе психологического уровня 1.3000 в паре с американским долларом и поднялся до уровня 1.3092. На фоне технической перекупленности от текущих уровней возможен откат в направлении 1.3047/24, а пробитие последнего уровня приведет к снижению в район 1.3000. Прохождение 31-й фигуры позволит протестировать сопротивление в районе 1.3155.









Доллар/франк отступил к поддержке 0.9940



Скачек американского доллара до уровня 0.9990 в паре со швейцарским франком был использован для продаж, на фоне которых им была протестирована поддержка в районе 0.9940. Ее пробитие приведет к снижению в район 99-й фигуры. Ниже 1.0000 риски развития нисходящей коррекции будут преобладать, а пробитие этого уровня приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100.









Доллар/йена отскочил от 110.00



Пробив сопротивление в районе 109.80 в паре с японской йеной, американский доллар поднялся до психологического уровня 110.00, после тестирования которого был отброшен к поддержке в районе 109.42. Быки могут снова попытаться пробить 110.00, что улучшит перспективы доллар/йены; в противном случае следует ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и снижения пары в направлении 109.00.



Главным событием вчерашнего дня было заседания Европейского центрального банка. Как и ожидалось, центробанк не стал вносить изменений в кредитно-денежную политику, оставив процентную ставку на прежнем уровне. В своих комментариях Марио Драги, президент ЕЦБ, понизил на этот раз экономическую оценку, заявив, при этом, что повода для очередного раунда LTRO нет. Это поначалу вызвало укрепление евро против доллара США до уровня 1.1380, но, учитывая довольно «голубиный» тон комментариев, был здесь продан. Объективных причин для покупок евро по-прежнему нет, и его попытки роста и далее могут использоваться для продаж, но и повода для его масштабных распродаж тоже нет.



На сегодня запланировано:



Швейцария. Международный Экономический Форум в Давосе;

12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;

12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

18:00 - США. Продажи новых домов;

22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (декабрь).



Сильные данные по заказам на товары длительного пользования в США окажут доллару поддержку, а на слабых он может оказаться под давлением.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

