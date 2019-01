Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Евро/доллар продан на решении ЕЦБ



На комментариях президента ЕЦБ Марио Драги евро в паре с американским долларом вчера метался в разные стороны, пока не был продан от уровня 1.1380, что привело к его снижению до отметки 1.1289. Сегодня его продают на откате к сопротивлению 1.1326, и медведи могут снова протестировать 13-ю фигуру. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 12-й; прохождение текущего сопротивления приведет к росту до 1.1340-1.1360.









Фунт/доллар снова обновил максимумы



На фоне возобновившихся распродаж кросс-курса евро/фунт британский фунт продолжил рост против американского доллара, в результате чего им было пробито сопротивление в районе 1.3080 и протестирован уровень 1.3140. На фиксации прибыли по лонгам он на данный момент оказался ниже 31-й фигуры, но о формировании вершины говорить преждевременно. Ключевой для пары выглядит поддержка в районе 1.3016/00, ее пробитие как раз и даст повод предполагать разворот тренда.









Доллар/франк в диапазоне



В паре со швейцарским франком американский доллар торгуется без изменений. На данном этапе его колебания ограничены поддержкой в районе 0.9938 и сопротивлением 0.9970, при этом пробитие сопротивления и рост к психологическому уровню 1.0000 все еще выглядит возможным; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена пытается пробить сопротивление



В паре с японской йеной американский доллар тоже торгуется разнонаправленно. Выкупаемый от поддержки в районе 109.44, он упорно пытается пробить сопротивление 109.90-110.00, а в случае успеха он продолжит рост в направлении 110.50-111.00; потеря поддержки приведет к снижению в район 109-й фигуры.



Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Британский фунт в лидерах по росту (недельный обзор)



Несмотря на то, что на прошлой неделе состоялись заседания Банка Японии и Европейского центрального банка, на валютном рынке была отмечена довольно низкая волатильность. Исключением снова стали пары с британским фунтом, который в течение недели пользовался устойчивым спросом, на фоне которого им в паре с долларом США был пробит ряд уровней сопротивления, в частности психологический уровень 1.3000, и протестирована отметка 1.3216.



Хотя перспективы выхода Великобритании из Европейского союза со сделкой, которая устроит обе стороны, остаются весьма туманными, спекулянты продолжают выкупать фунт. Очередная волна его покупок была спровоцирована сообщением о том, что североирландская Демократическая юнионистская партия при соблюдении некоторых условий готова поддержать новый план «Б» Терезы Мэй, но в отсутствие реального прогресса в переговорах Лондона с Брюсселем фунт будет оставаться уязвимым.



Результаты заседаний Банка Японии и ЕЦБ, т.е. сохранение процентных ставок без изменений, были предсказуемы, и это не оказало практически никакого влияния на динамику йены и евро. Движения в парах с евро, а именно его снижение, были вызваны «мягкими» комментариями Марио Драги, которые, конечно же, не дали ни малейшего повода ожидать ужесточения центробанком кредитно-денежной политики в обозримом будущем, но на фоне всеобщей слабости доллара США евро все же смог завершить неделю выше 14-й фигуры. Таким образом он получил шанс снова попытаться пробиться к 15-й, но на данном этапе риски его снижения все еще сохраняются.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 28 января

16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (декабрь);

17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;

17:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.



Вторник, 29 января

01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;

01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;

17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;

18:00 - США. Уровень доверия потребителей;

22:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брэкзиту.



Среда, 30 января

02:50 - Япония. Розничные продажи;

03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;

03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА;

10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;

13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;

16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;

16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (четвертый квартал);

16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);

16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал);

22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.



Четверг, 31 января

04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;

04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;

06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 - Германия. Розничные продажи;

11:55 - Германия. Уровень безработицы;

11:55 - Германия. Изменение числа безработных;

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Личные доходы/расходы;

16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;

16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;

17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.



Пятница, 1 февраля

00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;

02:30 - Япония. Уровень безработицы;

02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;

04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;

11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Евро/доллар остается в консолидационном диапазоне



В условиях низкой волатильности евро на прошлой неделе торговался преимущественно в узком диапазоне в паре с американским долларом. Его колебания были ограничены уровнями 1.1337 и 1.1392, и лишь в четверг на комментариях Марио Драги он вырвался из диапазона и протестировал уровень 1.1289, а в пятницу поднялся до сопротивления в районе 1.1414. Таким образом пара продолжает консолидацию в диапазоне, где ниже 1.1450-1.1500 преобладают риски снижения в направлении 12-й фигуры, а пробитие 15-й фигуры повысит шансы н прохождение сопротивления 1.1550 и тестирование 1.1550-1.1600.









Фунт/доллар всю неделю демонстрировал позитивную динамику



На фоне оптимизма в отношении «мягкого» Брэкзита британский фунт всю минувшую неделю пользовался спросом по всему спектру рынка, и в паре с американским долларом в том числе. Здесь ему удалось сходу пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.3000, что повлекло за собой рост до сопротивления в районе 1.3212. На 4-х часовом и дневном графиках RSI вошел в зону перекупленности, поэтому на текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям и снижение фунт/доллара в направлении 1.3126-1.3100; прохождение сопротивления позволит протестировать 1.3257-1.3300.









Доллар/франк снижается



После серии неуверенных и, следовательно, безуспешных попыток пробить сопротивление в районе 0.9980 американский доллар снова оказался под давлением, на фоне которого он снизился до поддержки 0.9922. На данный момент медведи пытаются пробиться к 99-й фигуре, прохождение которой приведет к снижению доллар/франка в направлении 0.9872-0.9850; пробитие 0.9980 повысит шансы на тестирование и пробитие психологического уровня 1.0000.









Доллар/йена рискует возобновить снижение



В паре с японской йеной американский доллар тоже на прошлой неделе пытался развить восходящую динамику, но пробить сопротивление у психологического уровня 110.00 ему никак не удавалось. В районе уровня 109.33 спрос на него сохраняется, но неспособность пробить сопротивление повышает риски потери этой поддержки и снижения в направлении 108.80-108.55. Пробитие 110.00 приведет к росту в направлении 111-й фигуры.



В условиях низкой волатильности евро на прошлой неделе торговался преимущественно в узком диапазоне в паре с американским долларом. Его колебания были ограничены уровнями 1.1337 и 1.1392, и лишь в четверг на комментариях Марио Драги он вырвался из диапазона и протестировал уровень 1.1289, а в пятницу поднялся до сопротивления в районе 1.1414. Таким образом пара продолжает консолидацию в диапазоне, где ниже 1.1450-1.1500 преобладают риски снижения в направлении 12-й фигуры, а пробитие 15-й фигуры повысит шансы н прохождение сопротивления 1.1550 и тестирование 1.1550-1.1600.На фоне оптимизма в отношении «мягкого» Брэкзита британский фунт всю минувшую неделю пользовался спросом по всему спектру рынка, и в паре с американским долларом в том числе. Здесь ему удалось сходу пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.3000, что повлекло за собой рост до сопротивления в районе 1.3212. На 4-х часовом и дневном графиках RSI вошел в зону перекупленности, поэтому на текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям и снижение фунт/доллара в направлении 1.3126-1.3100; прохождение сопротивления позволит протестировать 1.3257-1.3300.После серии неуверенных и, следовательно, безуспешных попыток пробить сопротивление в районе 0.9980 американский доллар снова оказался под давлением, на фоне которого он снизился до поддержки 0.9922. На данный момент медведи пытаются пробиться к 99-й фигуре, прохождение которой приведет к снижению доллар/франка в направлении 0.9872-0.9850; пробитие 0.9980 повысит шансы на тестирование и пробитие психологического уровня 1.0000.В паре с японской йеной американский доллар тоже на прошлой неделе пытался развить восходящую динамику, но пробить сопротивление у психологического уровня 110.00 ему никак не удавалось. В районе уровня 109.33 спрос на него сохраняется, но неспособность пробить сопротивление повышает риски потери этой поддержки и снижения в направлении 108.80-108.55. Пробитие 110.00 приведет к росту в направлении 111-й фигуры. С уважением, Антон Харитонов

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Фунт в ожидании голосования по плану «Б»



В ожидании голосования в парламенте Великобритании по плану «Б» Терезы Мэй спекулянты фиксируют прибыль по длинным позициям в британском фунте, что позволило вчера доллару США отыграть незначительную в целом часть потерь, понесенных ранее. До события фунт может оставаться под давлением, что не означает, что его нужно продавать. Итоги голосования, как и реакция на них, могут оказаться непредсказуемыми, поэтому лучше избегать торговли парами с фунтом.



Восстановление евро против британского фунта позволило ему сохранить позитивный настрой в паре с долларом, но говорить о развитии восходящего тренда пока преждевременно. На динамику американской валюты на этой неделе могут повлиять результаты заседания FOMC и комментарии ФРС. Пока давлению на него, в частности в паре с японской йеной, способствует обвинение США китайской компании Huawei Technologies Co Ltd в нарушении антииранских санкций, что может поставить под угрозу предстоящие торговые переговоры США с КНР. В целом волатильность на валютном рынке остается низкой, а движения в основных парах скучными, и не факт, что события недели, несмотря на их важность, смогут расшевелить рынок.



На сегодня запланировано:



17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;

18:00 - США. Уровень доверия потребителей;

22:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брэкзиту.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Волновой обзор основных валютных пар - 29.01.2019



EUR/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Пришлось пересмотреть разметку, и судя по характеру волн, у нас закончился нисходящий импульс [C]. Последняя волна в данном импульсе приняла форму конечного диагонального треугольника, что является дополнительным сигналом для смены тренда. И сейчас у нас формируется стремительный восходящий импульс [iii] of 1, длинные позиции открываем на окончании последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.



USD/CHF







Продолжается построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. После образования бычьего импульса, будем открывать покупки, со стоп лоссом за окончанием данной локальной коррекции, а тейк профит на уровне 1.0039.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

Евро/доллар сохраняет позитивный настрой



С началом новой торговой недели евро сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом. Оттолкнувшись от поддержи в районе 1.1392, он поднялся до уровня 1.1443, который пока сдерживает натиск быков. Тем не менее, следующим евро/доллар может протестировать сопротивление в районе 1.1457/85; потеря 14-й фигуры вернет пару к нижней границе консолидационного диапазона.









Фунт/доллар откатился к поддержке



В преддверии голосования в британском парламенте по плану «Б» Терезы Мэй спекулянты фиксировали прибыль по длинным позициям, на фоне чего британский фунт снизился до поддержки в районе 13140 в паре с американским долларом. Результаты голосования могут спровоцировать резкие движения в парах с ним, поэтому до этого события лучше оставаться вне рынка.









Доллар/франк под умеренным давлением



Американский доллар находится под умеренным давлением швейцарского франка, при этом поддержка в районе 0.9910 пока успешно справляется со своей задачей. На данный момент риски пробития этого уровня и 99-й фигуры с последующим снижением в направлении 0.9873-0.9850 преобладают; прохождение сопротивления 0.9930/50 обеспечит рост в направлении 0.9980.









Доллар/йена снижается



Фиксация прибыли по коротким позициям в японской йене продолжается. На этом фоне американский доллар постепенно снижается в паре с ней, вследствие чего им был протестирован уровень 109.13. На откатах вверх интерес на продажу сохраняется, и медведи могут протестировать 109-ю фигуру, уверенное пробитие которой откроет путь в направлении 108.55; прохождение сопротивления 109.50 позволит протестировать сопротивление 109.90-110.00.



Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров

