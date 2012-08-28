Авторская аналитика от МОФТ

Британский фунт в лидерах по росту
(недельный обзор)
Несмотря на то, что на прошлой неделе состоялись заседания Банка Японии и Европейского центрального банка, на валютном рынке была отмечена довольно низкая волатильность. Исключением снова стали пары с британским фунтом, который в течение недели пользовался устойчивым спросом, на фоне которого им в паре с долларом США был пробит ряд уровней сопротивления, в частности психологический уровень 1.3000, и протестирована отметка 1.3216.
Хотя перспективы выхода Великобритании из Европейского союза со сделкой, которая устроит обе стороны, остаются весьма туманными, спекулянты продолжают выкупать фунт. Очередная волна его покупок была спровоцирована сообщением о том, что североирландская Демократическая юнионистская партия при соблюдении некоторых условий готова поддержать новый план «Б» Терезы Мэй, но в отсутствие реального прогресса в переговорах Лондона с Брюсселем фунт будет оставаться уязвимым.
Результаты заседаний Банка Японии и ЕЦБ, т.е. сохранение процентных ставок без изменений, были предсказуемы, и это не оказало практически никакого влияния на динамику йены и евро. Движения в парах с евро, а именно его снижение, были вызваны «мягкими» комментариями Марио Драги, которые, конечно же, не дали ни малейшего повода ожидать ужесточения центробанком кредитно-денежной политики в обозримом будущем, но на фоне всеобщей слабости доллара США евро все же смог завершить неделю выше 14-й фигуры. Таким образом он получил шанс снова попытаться пробиться к 15-й, но на данном этапе риски его снижения все еще сохраняются.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 28 января
16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (декабрь);17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Вторник, 29 января
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей;22:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брэкзиту.
Среда, 30 января
02:50 - Япония. Розничные продажи;03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (четвертый квартал);
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал);22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.
Четверг, 31 января
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:00 - Германия. Розничные продажи;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.
Пятница, 1 февраля
00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru