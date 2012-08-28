Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 409410411412 Додано: Чет 31 січ, 2019 13:16 Волновой обзор основных валютных пар - 31.01.2019



EUR/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.



USD/CHF







Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образования бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции 4 of (3) of C, а тейк профит на уровне 1.0039.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 31.01.2019EUR/USDПродолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.GBP/USDПродолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.USD/JPYПродолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.USD/CHFЗавершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образования бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции 4 of (3) of C, а тейк профит на уровне 1.0039.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4103 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 13:52 Евро/доллар тестирует 1.1500



Евро, будучи под умеренным давлением американского доллара, отступил вчера к поддержке в районе 1.410, но на «голубиных» комментариях ФРС США взлетел в район 15-й фигуры. Тем не менее, лишь ее уверенное пробитие позволит ожидать роста пары в направлении 1.1540-1.1570, в противном случае она снизится к поддержке в районе 1.1447/10.









Фунт/доллар протестировал 1.3144



За вчерашний день британский фунт в паре с американским долларом поочередно протестировал сопротивление в районе 1.3115 и поддержку 1.3060. На итогах заседания FOMC он взлетел до уровня 1.3144, который пока сдерживает натиск быков. В отсутствие прогресса по сделке Великобритании с ЕС он будет оставаться уязвимым, а вчерашний рост может быть использован для продаж, на фоне которых возможно тестирование поддержки 1.3060. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000; прохождение 1.3144 приведет к росту в район 32-й фигуры.









Доллар/франк снова вблизи 0.9900



В преддверии объявления результатов заседания FOMC американский доллар вырос против швейцарского франка до уровня 0.9994. На «мягких» комментариях ФРС он повергся распродаже, на фоне которой был протестирован уровень 0.9922. Вблизи 99-й фигуры снова возможна активизация быков, но ее пробитие усилит нисходящее давление и приведет к снижению в направлении 98-й.









Доллар/йена снизился к 108.73



Рост американского доллара против японской йены до уровня 109.70 был использован для продаж, вследствие которых курс пары снизился к поддержке в районе 108.73. Следующей возможно тестирование поддержки в районе 108.55, а ее пробитие приведет к снижению в район 108-й фигуры; пробитие 109.00-109.20 вернет доллар/йену ко вчерашним максимумам.



Евро, будучи под умеренным давлением американского доллара, отступил вчера к поддержке в районе 1.410, но на «голубиных» комментариях ФРС США взлетел в район 15-й фигуры. Тем не менее, лишь ее уверенное пробитие позволит ожидать роста пары в направлении 1.1540-1.1570, в противном случае она снизится к поддержке в районе 1.1447/10.За вчерашний день британский фунт в паре с американским долларом поочередно протестировал сопротивление в районе 1.3115 и поддержку 1.3060. На итогах заседания FOMC он взлетел до уровня 1.3144, который пока сдерживает натиск быков. В отсутствие прогресса по сделке Великобритании с ЕС он будет оставаться уязвимым, а вчерашний рост может быть использован для продаж, на фоне которых возможно тестирование поддержки 1.3060. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000; прохождение 1.3144 приведет к росту в район 32-й фигуры.В преддверии объявления результатов заседания FOMC американский доллар вырос против швейцарского франка до уровня 0.9994. На «мягких» комментариях ФРС он повергся распродаже, на фоне которой был протестирован уровень 0.9922. Вблизи 99-й фигуры снова возможна активизация быков, но ее пробитие усилит нисходящее давление и приведет к снижению в направлении 98-й.Рост американского доллара против японской йены до уровня 109.70 был использован для продаж, вследствие которых курс пары снизился к поддержке в районе 108.73. Следующей возможно тестирование поддержки в районе 108.55, а ее пробитие приведет к снижению в район 108-й фигуры; пробитие 109.00-109.20 вернет доллар/йену ко вчерашним максимумам. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4103 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 409410411412 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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