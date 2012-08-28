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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:16

Волновой обзор основных валютных пар - 31.01.2019

EUR/USD

Зображення

Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.

GBP/USD

Зображення

Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.

USD/JPY

Зображення

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.

USD/CHF

Зображення

Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образования бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции 4 of (3) of C, а тейк профит на уровне 1.0039.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:52

Евро/доллар тестирует 1.1500

Евро, будучи под умеренным давлением американского доллара, отступил вчера к поддержке в районе 1.410, но на «голубиных» комментариях ФРС США взлетел в район 15-й фигуры. Тем не менее, лишь ее уверенное пробитие позволит ожидать роста пары в направлении 1.1540-1.1570, в противном случае она снизится к поддержке в районе 1.1447/10.

Зображення


Фунт/доллар протестировал 1.3144

За вчерашний день британский фунт в паре с американским долларом поочередно протестировал сопротивление в районе 1.3115 и поддержку 1.3060. На итогах заседания FOMC он взлетел до уровня 1.3144, который пока сдерживает натиск быков. В отсутствие прогресса по сделке Великобритании с ЕС он будет оставаться уязвимым, а вчерашний рост может быть использован для продаж, на фоне которых возможно тестирование поддержки 1.3060. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000; прохождение 1.3144 приведет к росту в район 32-й фигуры.

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Доллар/франк снова вблизи 0.9900

В преддверии объявления результатов заседания FOMC американский доллар вырос против швейцарского франка до уровня 0.9994. На «мягких» комментариях ФРС он повергся распродаже, на фоне которой был протестирован уровень 0.9922. Вблизи 99-й фигуры снова возможна активизация быков, но ее пробитие усилит нисходящее давление и приведет к снижению в направлении 98-й.

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Доллар/йена снизился к 108.73

Рост американского доллара против японской йены до уровня 109.70 был использован для продаж, вследствие которых курс пары снизился к поддержке в районе 108.73. Следующей возможно тестирование поддержки в районе 108.55, а ее пробитие приведет к снижению в район 108-й фигуры; пробитие 109.00-109.20 вернет доллар/йену ко вчерашним максимумам.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 409410411412
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