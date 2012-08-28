Авторская аналитика от МОФТ

Волновой обзор основных валютных пар - 31.01.2019
EUR/USD
Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.
GBP/USD
Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.
USD/CHF
Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образования бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции 4 of (3) of C, а тейк профит на уровне 1.0039.
Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru