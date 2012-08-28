Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 31 січ, 2019 13:16
Волновой обзор основных валютных пар
- 31.01.2019
EUR/USD
Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.
GBP/USD
Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.
USD/CHF
Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образования бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции 4 of (3) of C, а тейк профит на уровне 1.0039.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:52
Евро/доллар тестирует 1.1500
Евро, будучи под умеренным давлением американского доллара, отступил вчера к поддержке в районе 1.410, но на «голубиных» комментариях ФРС США взлетел в район 15-й фигуры. Тем не менее, лишь ее уверенное пробитие позволит ожидать роста пары в направлении 1.1540-1.1570, в противном случае она снизится к поддержке в районе 1.1447/10.Фунт/доллар протестировал 1.3144
За вчерашний день британский фунт в паре с американским долларом поочередно протестировал сопротивление в районе 1.3115 и поддержку 1.3060. На итогах заседания FOMC он взлетел до уровня 1.3144, который пока сдерживает натиск быков. В отсутствие прогресса по сделке Великобритании с ЕС он будет оставаться уязвимым, а вчерашний рост может быть использован для продаж, на фоне которых возможно тестирование поддержки 1.3060. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000; прохождение 1.3144 приведет к росту в район 32-й фигуры.Доллар/франк снова вблизи 0.9900
В преддверии объявления результатов заседания FOMC американский доллар вырос против швейцарского франка до уровня 0.9994. На «мягких» комментариях ФРС он повергся распродаже, на фоне которой был протестирован уровень 0.9922. Вблизи 99-й фигуры снова возможна активизация быков, но ее пробитие усилит нисходящее давление и приведет к снижению в направлении 98-й.Доллар/йена снизился к 108.73
Рост американского доллара против японской йены до уровня 109.70 был использован для продаж, вследствие которых курс пары снизился к поддержке в районе 108.73. Следующей возможно тестирование поддержки в районе 108.55, а ее пробитие приведет к снижению в район 108-й фигуры; пробитие 109.00-109.20 вернет доллар/йену ко вчерашним максимумам.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:27
Комментарии Йенса Вайдмана спровоцировали продажи евро
Несмотря на негативные для него комментарии ФРС, доллар США вчера пытался восстанавливаться как в паре с японской йеной, так и в парах с евро и британским фунтом. На фоне подъема фондовых индексов он смог отыграть часть потерь, понесенных в паре с йеной, но продолжает торговаться далеко ниже психологического уровня 110.00, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения.
Из-за комментариев главы Бундесбанка Йенса Вайдмана, в которых он спрогнозировал замедление темпов роста экономики Германии, евро вчера подвергся распродаже по всему спектру рынка, вследствие чего он снизился против доллара до уровня 1.1437, растеряв, таким образом, достижения предыдущего торгового дня, а точнее – американской сессии. В условиях вялых темпов роста экономики еврозоны и слабости экономики Германии евро может оставаться под давлением, и следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 14-й фигуры.
Британский фунт, извлекая выгоду от падение евро в кроссе с ним, пытался вчера укрепиться против доллара, но его попытки роста были ограничены сопротивлением в районе 1.3155. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет пытаться вернуть Брюссель к переговорам по Брэкзиту, но учитывая озвученное ранее нежелание Евросоюза пересматривать условия сделки, повода для оптимизма у быков по фунту на данный момент нет, и он также может оставаться под давлением.
На сегодня запланировано:16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.
Публикуемые сегодня данные по рынку труда и заработным платам в США могут вызвать всплеск волатильности в парах с долларом. Сильные данные будут способствовать его восстановлению, а на слабых он окажется под давлением. В целом, влияние этого события вряд ли будет продолжительным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 4105
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:32
Волновой обзор основных валютных пар
- 01.02.2019
EUR/USD
Скорее всего завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать на окончании локальной восходящей коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.
GBP/USD
Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.
USD/CHF
Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образование бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции, а тейк профит на уровне 1.0046.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 4105
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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