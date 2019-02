Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Додано: Чет 31 січ, 2019 13:16 Волновой обзор основных валютных пар - 31.01.2019



EUR/USD







Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.



USD/CHF







Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образования бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции 4 of (3) of C, а тейк профит на уровне 1.0039.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Чет 31 січ, 2019 13:52 Евро/доллар тестирует 1.1500



Евро, будучи под умеренным давлением американского доллара, отступил вчера к поддержке в районе 1.410, но на «голубиных» комментариях ФРС США взлетел в район 15-й фигуры. Тем не менее, лишь ее уверенное пробитие позволит ожидать роста пары в направлении 1.1540-1.1570, в противном случае она снизится к поддержке в районе 1.1447/10.









Фунт/доллар протестировал 1.3144



За вчерашний день британский фунт в паре с американским долларом поочередно протестировал сопротивление в районе 1.3115 и поддержку 1.3060. На итогах заседания FOMC он взлетел до уровня 1.3144, который пока сдерживает натиск быков. В отсутствие прогресса по сделке Великобритании с ЕС он будет оставаться уязвимым, а вчерашний рост может быть использован для продаж, на фоне которых возможно тестирование поддержки 1.3060. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000; прохождение 1.3144 приведет к росту в район 32-й фигуры.









Доллар/франк снова вблизи 0.9900



В преддверии объявления результатов заседания FOMC американский доллар вырос против швейцарского франка до уровня 0.9994. На «мягких» комментариях ФРС он повергся распродаже, на фоне которой был протестирован уровень 0.9922. Вблизи 99-й фигуры снова возможна активизация быков, но ее пробитие усилит нисходящее давление и приведет к снижению в направлении 98-й.









Доллар/йена снизился к 108.73



Рост американского доллара против японской йены до уровня 109.70 был использован для продаж, вследствие которых курс пары снизился к поддержке в районе 108.73. Следующей возможно тестирование поддержки в районе 108.55, а ее пробитие приведет к снижению в район 108-й фигуры; пробитие 109.00-109.20 вернет доллар/йену ко вчерашним максимумам.



Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:27 Комментарии Йенса Вайдмана спровоцировали продажи евро



Несмотря на негативные для него комментарии ФРС, доллар США вчера пытался восстанавливаться как в паре с японской йеной, так и в парах с евро и британским фунтом. На фоне подъема фондовых индексов он смог отыграть часть потерь, понесенных в паре с йеной, но продолжает торговаться далеко ниже психологического уровня 110.00, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения.



Из-за комментариев главы Бундесбанка Йенса Вайдмана, в которых он спрогнозировал замедление темпов роста экономики Германии, евро вчера подвергся распродаже по всему спектру рынка, вследствие чего он снизился против доллара до уровня 1.1437, растеряв, таким образом, достижения предыдущего торгового дня, а точнее – американской сессии. В условиях вялых темпов роста экономики еврозоны и слабости экономики Германии евро может оставаться под давлением, и следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 14-й фигуры.



Британский фунт, извлекая выгоду от падение евро в кроссе с ним, пытался вчера укрепиться против доллара, но его попытки роста были ограничены сопротивлением в районе 1.3155. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет пытаться вернуть Брюссель к переговорам по Брэкзиту, но учитывая озвученное ранее нежелание Евросоюза пересматривать условия сделки, повода для оптимизма у быков по фунту на данный момент нет, и он также может оставаться под давлением.



На сегодня запланировано:



16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;

16:30 - США. Уровень безработицы;

16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.



Публикуемые сегодня данные по рынку труда и заработным платам в США могут вызвать всплеск волатильности в парах с долларом. Сильные данные будут способствовать его восстановлению, а на слабых он окажется под давлением. В целом, влияние этого события вряд ли будет продолжительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:32 Волновой обзор основных валютных пар - 01.02.2019



EUR/USD







Скорее всего завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать на окончании локальной восходящей коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.



USD/CHF







Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образование бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции, а тейк профит на уровне 1.0046.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:45 Евро/доллар продан выше 1.1500



Скачек евро в паре с американским долларом до уровня 1.1513 на «голубиных» комментариях ФРС оказался нежизнеспособным и был использован для продаж, на фоне которых евро снизился к поддержке 1.1440. Неспособность закрепиться выше 15-й фигуры и потеря поддержки 1.1450 повысили риски тестирования 14-й фигуры, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300. В случае выхода сегодня слабых данных по рынку труда США возможна попытка протестировать уровни 1.1500/14, представляющие собой важное для евро/доллара сопротивление.









Фунт/доллар не оставляет попыток возобновить рост



Вчерашнее снижение евро против фунта способствовало сохранению британцем позитивного настроя в паре с американским долларом. Тем не менее, пробить сопротивление в районе 1.3155 ему так и не удалось, и дневное закрытие состоялось в пределах 31-й фигуры. Ее потеря приведет к снижению к поддержке в районе 1.3060, пробитие которой позволит медведям испытать на прочность психологический уровень 1.3000. Прохождение 1.3155 обеспечит рост в район 32-й фигуры.









Доллар/франк пытается расти



Протестировав уровень 0.9951, американский доллар снизился против швейцарского франка до поддержки 0.9920/08, после чего вернулся к 0.9951, и на данный момент пытается его пробить. В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда он может продвинуться в направлении 0.9980-1.0000; утратив 99-ю фигуру, доллар станет на путь, ведущий к 98-й.









Доллар/йена протестировал 108.55



Давление на американский доллар со стороны японской йены вчера сохранялось, на фоне чего им была протестирована поддержка в районе 108.55. Спрос в районе этого уровня способствовал откату до 108.95, но его оказалось недостаточно, чтобы пробить это сопротивление. Таким образом риски повторного тестирования и пробития 108.55 с последующим снижением в район 108-й фигуры сохраняются; прохождение текущего сопротивления обеспечит рост в направлении 109.20-109.50.



Додано: Пон 04 лют, 2019 11:46 Рост британского фунта застопорился - недельный обзор



Несмотря на загруженность макроэкономического календаря, прошедшая торговая неделя сопровождалась довольно низкой активностью участников финансовых рынков. В условиях низкой волатильности основные валютные паре торговались в относительно узких диапазонах, вырваться из которых им так и не удалось. В паре с японской йеной доллар США на снижении был выкуплен, что сохраняет потенциал тестирования и пробития уровня 110.00. Дальнейший рост фондовых индексов будет тому способствовать, но в случае их падения доллар/йена окажется под давлением.



По итогам голосования на прошлой неделе в британском парламенте была отклонена поправка, которая позволила бы перенести сроки Брэкзита, при этом была поддержана поправка, которая исключает вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Тереза Мэй получила еще один шанс на его заключение с ЕС, но Брюссель снова отказал в пересмотре существующего проекта соглашения. Таким образом британский фунт не смог преодолеть сопротивление в районе 32-й фигуры и продолжить рост против доллара и завершил неделю ниже 31-й фигуры, что повышает риски тестирования психологического уровня 1.3000.



В полном соответствии с прогнозами ФРС США оставила уровень процентной ставки без изменений, а тональность сопроводительного заявления на этот раз была весьма «голубиной», на фоне чего доллар подвергся распродаже, но на этом падении против евро и фунта он был выкуплен. Политические риски в еврозоне наряду со слабыми макроэкономическими показателями не дают достаточных оснований для покупок евро, а сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США позволяет снова предполагать повышение ФРС процентной ставки в этом году. В свою очередь, причин для масштабных продаж евро на данном этапе нет, и в краткосрочной перспективе евро/доллар может продолжить консолидацию в диапазоне.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 4 февраля

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;

13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;

18:00 - США. Производственные заказы.



Вторник, 5 февраля

03:30 - Австралия. Торговый баланс;

03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;

03:30 - Австралия. Розничные продажи;

06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.



Среда, 6 февраля

03:00 - КНР. Индекс цен производителей;

04:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;

16:30 - США. Торговый баланс;

16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;

16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;

16:35 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Четверг, 7 февраля

00:45 - Новая Зеландия. Индекс стоимости труда (кв/кв) (четвертый квартал);

00:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы (четвертый квартал);

00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (четвертый квартал);

02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;

03:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);

10:00 - Германия. Промышленное производство;

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;

15:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Пятница, 8 февраля

03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;

10:00 - Германия. Торговый баланс;

10:00 - Германия. Импорт/экспорт;

16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:18 Волновой обзор основных валютных пар - 04.02.2019



EUR/USD







Скорее всего, завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (C), в новых продажах стоп лосс установим за окончанием последней локальной восходящей коррекции. Дополнительным сигналом для открытия коротких позиций в рамках волны [iii] of 1 of (C) послужит обновление локального минимума цены. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1 и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой завершилась локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем со стоп лоссом за окончанием данной структуры. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.



USD/CHF







Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C. Образование бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции, а тейк профит на уровне 1.0046.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:35 Евро/доллар остается в консолидационном диапазоне



Пробив на прошлой неделе сопротивление в районе 1.1445 в паре с американским долларом, евро поднялся до уровня 1.1514, но после его тестирования вернулся к уровням, предшествовавшим росту. Таким образом он остается в пределах консолидационного диапазона, в котором находится с ноября прошлого года, где риски пробития поддержки в районе 13-й фигуры и тестирования 12-й по-прежнему преобладают; уверенное прохождение 15-й обеспечит рост в направлении 1.1600-1.1650.









Фунт/доллар завершил неделю ниже 1.3100



Одних надежд на «мягкий» Брэкзит уже недостаточно, чтобы стимулировать устойчивый спрос на британский фунт. Таким образом быкам не удалось на прошлой неделе преодолеть сопротивление в районе 32-й фигуры в паре с американским долларом, вследствие чего пара завершила неделю ниже 31-й фигуры. Это повышает риски пробития поддержки в районе 1.3050 и тестирования психологического уровня 1.3000; прохождение 32-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.3300/55.









Доллар/франк не оставляет попыток пробиться к 1.0000



В паре со швейцарским франком американский доллар на прошлой неделе пытался пробиться к психологическому уровню 1.0000, но на подходе к нему снова столкнулся с интересом на продажу. От поддержки в районе 0.9920/06 его продолжают выкупать, что сохраняет шансы на тестирование 1.0000, пробитие которого приведет к росту в направлении 1.0050-1.0100; потеря 99-й фигуры приведет к снижению в направлении 98-й.









Доллар/йена пытается пробиться к 110.00



На снижении к поддержке в районе 108.55 американский доллар был выкуплен за японскую йену, вследствие чего он снова приближается к психологическому уровню 110.00. Пробитие этого сопротивления обеспечит ему рост в направлении 111-й фигуры, а ее прохождение повысит шансы на тестирование и пробитие 112.00. Неспособность пробить 110.00 повысит риски потери поддержки 109-й фигуры и поддержки в районе 108.55, в случае чего следует ожидать тестирования 108.00.



Додано: Вів 05 лют, 2019 11:43 Волатильность в парах с фунтом снизилась – затишье перед бурей?



На финансовых рынках снова наблюдается существенное снижение активности их участников. Некоторым исключением все еще является британский фунт, хотя и в парах с ним наблюдается падение волатильности. Несмотря на сохраняющиеся риски выхода Великобритании из Евросоюза без сделки, оптимизм в отношении того, что политики не допустят «хаотичного» Брэкзита, а с этим и в отношении дальнейшей судьбы британского фунта, сохраняется, что позволяет ему на данном этапе удержаться от падения против американского доллара до психологического уровня 1.3000.



Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, рассчитывает провести очередные переговоры с Брюсселем и подать откорректированный вариант соглашения на голосование в парламенте, которое состоится 13 февраля, но ЕС уже неоднократно заявлял, что нынешний вариант соглашения является окончательным, поэтому инвесторы могут продолжить ликвидацию лонгов в фунте, и поддержка в районе 1.3000 может быть протестирована в краткосрочной перспективе. Несомненно, любая новость по Брэкзиту – позитивная либо негативная, способна спровоцировать всплеск волатильности.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;

17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;

18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.



События, запланированные на сегодня, не окажут влияния на валютный рынок, поэтому волатильность в основных парах останется низкой.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

