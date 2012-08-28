Авторская аналитика от МОФТ

Евро/доллар незначительно снизился
Евро вчера оставался под давлением американского доллара, на фоне которого он снизился от уровня 1.1453 до поддержки в районе 1.1425. Здесь интерес к паре со стороны спекулянтов исчез, и она продолжает торговаться вблизи этой поддержки. Тестирование 14-й фигуры выглядит более вероятным, но пробитие сопротивления 1.1457 приведет к росту в направлении 15-й фигуры.
Фунт/доллар торгуется разнонаправленно
На фоне взлетов-падений в кроссе с евро, британский фунт вчера метался между сопротивлением в районе 31-й фигуры и поддержкой 1.3042 в паре с американским долларом. Давление на него сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1.3000; прохождение 31-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.3160-1.3200.
Доллар/франк снова приблизился к 1.0000
Вчера американским долларом было пробито сопротивление в районе 0.9960/80 в паре со швейцарским долларом и протестирован уровень 0.9993, после чего он откатился до уровня 0.9970. На спадах его все еще выкупают, но для продолжения роста в направлении 01-й фигуры ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие психологического уровня 1.0000. До тех пор риски снижения в район 99-й фигуры будут сохраняться.
Доллар/йена штурмует 110.00
Пробив сопротивление в районе 109.57 в паре с японской йеной, американский доллар продолжил рост, в результате которого им был пройден психологический уровень 110.00 и протестирована отметка 110.15. Закрепиться выше 110.00 он не смог, но спрос сохраняется в районе уровня 109.80, что сохраняет шансы на повторную попытку прохождения 110.00 и роста в направлении 111-й фигуры; потеря 109.57 приведет к снижению в район 109-й.