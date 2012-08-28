Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 410411412413 Додано: Вів 05 лют, 2019 14:48 Евро/доллар незначительно снизился



Евро вчера оставался под давлением американского доллара, на фоне которого он снизился от уровня 1.1453 до поддержки в районе 1.1425. Здесь интерес к паре со стороны спекулянтов исчез, и она продолжает торговаться вблизи этой поддержки. Тестирование 14-й фигуры выглядит более вероятным, но пробитие сопротивления 1.1457 приведет к росту в направлении 15-й фигуры.









Фунт/доллар торгуется разнонаправленно



На фоне взлетов-падений в кроссе с евро, британский фунт вчера метался между сопротивлением в районе 31-й фигуры и поддержкой 1.3042 в паре с американским долларом. Давление на него сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1.3000; прохождение 31-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.3160-1.3200.









Доллар/франк снова приблизился к 1.0000



Вчера американским долларом было пробито сопротивление в районе 0.9960/80 в паре со швейцарским долларом и протестирован уровень 0.9993, после чего он откатился до уровня 0.9970. На спадах его все еще выкупают, но для продолжения роста в направлении 01-й фигуры ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие психологического уровня 1.0000. До тех пор риски снижения в район 99-й фигуры будут сохраняться.









Доллар/йена штурмует 110.00



Пробив сопротивление в районе 109.57 в паре с японской йеной, американский доллар продолжил рост, в результате которого им был пройден психологический уровень 110.00 и протестирована отметка 110.15. Закрепиться выше 110.00 он не смог, но спрос сохраняется в районе уровня 109.80, что сохраняет шансы на повторную попытку прохождения 110.00 и роста в направлении 111-й фигуры; потеря 109.57 приведет к снижению в район 109-й.



Евро вчера оставался под давлением американского доллара, на фоне которого он снизился от уровня 1.1453 до поддержки в районе 1.1425. Здесь интерес к паре со стороны спекулянтов исчез, и она продолжает торговаться вблизи этой поддержки. Тестирование 14-й фигуры выглядит более вероятным, но пробитие сопротивления 1.1457 приведет к росту в направлении 15-й фигуры.На фоне взлетов-падений в кроссе с евро, британский фунт вчера метался между сопротивлением в районе 31-й фигуры и поддержкой 1.3042 в паре с американским долларом. Давление на него сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1.3000; прохождение 31-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.3160-1.3200.Вчера американским долларом было пробито сопротивление в районе 0.9960/80 в паре со швейцарским долларом и протестирован уровень 0.9993, после чего он откатился до уровня 0.9970. На спадах его все еще выкупают, но для продолжения роста в направлении 01-й фигуры ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие психологического уровня 1.0000. До тех пор риски снижения в район 99-й фигуры будут сохраняться.Пробив сопротивление в районе 109.57 в паре с японской йеной, американский доллар продолжил рост, в результате которого им был пройден психологический уровень 110.00 и протестирована отметка 110.15. Закрепиться выше 110.00 он не смог, но спрос сохраняется в районе уровня 109.80, что сохраняет шансы на повторную попытку прохождения 110.00 и роста в направлении 111-й фигуры; потеря 109.57 приведет к снижению в район 109-й. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4114 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 13:43 В условиях низкой волатильности фунт продолжает снижение



Вчерашний торговый день, как и выступление Дональда Трампа «О положении страны» во время азиатской сессии, не преподнесли никаких сюрпризов. Британский фунт на фоне неопределенностей вокруг Брэкзита оставался под давлением, которое было усилено слабой статистикой по Великобритании, вследствие чего им был утрачен психологический уровень 1.3000 в паре с долларом США и протестирована отметка 1.2925. С потерей 1.3000 его перспективы уже не выглядят столь радужно, но позитивные новости по Брэкзиту могут снова пробудить аппетит к покупкам. Пока же риски дальнейшего снижения преобладают. В целом активность участников финансовых рынков остается крайне низкой, и в краткосрочной перспективе ожидать оживления вряд ли стоит.



На сегодня запланировано:



16:30 - США. Торговый баланс;

16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;

16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;

16:35 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Вчерашний торговый день, как и выступление Дональда Трампа «О положении страны» во время азиатской сессии, не преподнесли никаких сюрпризов. Британский фунт на фоне неопределенностей вокруг Брэкзита оставался под давлением, которое было усилено слабой статистикой по Великобритании, вследствие чего им был утрачен психологический уровень 1.3000 в паре с долларом США и протестирована отметка 1.2925. С потерей 1.3000 его перспективы уже не выглядят столь радужно, но позитивные новости по Брэкзиту могут снова пробудить аппетит к покупкам. Пока же риски дальнейшего снижения преобладают. В целом активность участников финансовых рынков остается крайне низкой, и в краткосрочной перспективе ожидать оживления вряд ли стоит.На сегодня запланировано:16:30 - США. Торговый баланс;16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;16:35 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна;18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4114 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03 Волновой обзор основных валютных пар - 06.02.2019



EUR/USD







Завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Дополнительные короткие позиции в рамках волны [iii] of 1 of (С) будем открывать на окончании локальных коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Под давлением медведей волна 1 приняла форму начального диагонального треугольника, в котором формируется локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой завершилась локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1 и начала формироваться импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C, которая возможно принимает форму КДТ. При открытии длинных позиций следует проявить осторожность, так как потенциал этого восходящего движения не велик. После завершения 5 of (3) of C нас ждёт образование коррекции (4) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 06.02.2019EUR/USDЗавершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Дополнительные короткие позиции в рамках волны [iii] of 1 of (С) будем открывать на окончании локальных коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.GBP/USDПод давлением медведей волна 1 приняла форму начального диагонального треугольника, в котором формируется локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.USD/JPYПродолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой завершилась локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1 и начала формироваться импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.USD/CHFПродолжается формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C, которая возможно принимает форму КДТ. При открытии длинных позиций следует проявить осторожность, так как потенциал этого восходящего движения не велик. После завершения 5 of (3) of C нас ждёт образование коррекции (4) of C.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4114 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 410411412413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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