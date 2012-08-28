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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:48

Евро/доллар незначительно снизился

Евро вчера оставался под давлением американского доллара, на фоне которого он снизился от уровня 1.1453 до поддержки в районе 1.1425. Здесь интерес к паре со стороны спекулянтов исчез, и она продолжает торговаться вблизи этой поддержки. Тестирование 14-й фигуры выглядит более вероятным, но пробитие сопротивления 1.1457 приведет к росту в направлении 15-й фигуры.

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Фунт/доллар торгуется разнонаправленно

На фоне взлетов-падений в кроссе с евро, британский фунт вчера метался между сопротивлением в районе 31-й фигуры и поддержкой 1.3042 в паре с американским долларом. Давление на него сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1.3000; прохождение 31-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.3160-1.3200.

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Доллар/франк снова приблизился к 1.0000

Вчера американским долларом было пробито сопротивление в районе 0.9960/80 в паре со швейцарским долларом и протестирован уровень 0.9993, после чего он откатился до уровня 0.9970. На спадах его все еще выкупают, но для продолжения роста в направлении 01-й фигуры ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие психологического уровня 1.0000. До тех пор риски снижения в район 99-й фигуры будут сохраняться.

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Доллар/йена штурмует 110.00

Пробив сопротивление в районе 109.57 в паре с японской йеной, американский доллар продолжил рост, в результате которого им был пройден психологический уровень 110.00 и протестирована отметка 110.15. Закрепиться выше 110.00 он не смог, но спрос сохраняется в районе уровня 109.80, что сохраняет шансы на повторную попытку прохождения 110.00 и роста в направлении 111-й фигуры; потеря 109.57 приведет к снижению в район 109-й.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:43

В условиях низкой волатильности фунт продолжает снижение

Вчерашний торговый день, как и выступление Дональда Трампа «О положении страны» во время азиатской сессии, не преподнесли никаких сюрпризов. Британский фунт на фоне неопределенностей вокруг Брэкзита оставался под давлением, которое было усилено слабой статистикой по Великобритании, вследствие чего им был утрачен психологический уровень 1.3000 в паре с долларом США и протестирована отметка 1.2925. С потерей 1.3000 его перспективы уже не выглядят столь радужно, но позитивные новости по Брэкзиту могут снова пробудить аппетит к покупкам. Пока же риски дальнейшего снижения преобладают. В целом активность участников финансовых рынков остается крайне низкой, и в краткосрочной перспективе ожидать оживления вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;
16:35 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 4114
З нами з: 19.09.12
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03

Волновой обзор основных валютных пар - 06.02.2019

EUR/USD

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Завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Дополнительные короткие позиции в рамках волны [iii] of 1 of (С) будем открывать на окончании локальных коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.

GBP/USD

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Под давлением медведей волна 1 приняла форму начального диагонального треугольника, в котором формируется локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.

USD/JPY

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Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой завершилась локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1 и начала формироваться импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.

USD/CHF

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Продолжается формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C, которая возможно принимает форму КДТ. При открытии длинных позиций следует проявить осторожность, так как потенциал этого восходящего движения не велик. После завершения 5 of (3) of C нас ждёт образование коррекции (4) of C.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 4114
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 410411412413
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