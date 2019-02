Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

Евро вчера оставался под давлением американского доллара, на фоне которого он снизился от уровня 1.1453 до поддержки в районе 1.1425. Здесь интерес к паре со стороны спекулянтов исчез, и она продолжает торговаться вблизи этой поддержки. Тестирование 14-й фигуры выглядит более вероятным, но пробитие сопротивления 1.1457 приведет к росту в направлении 15-й фигуры.









Фунт/доллар торгуется разнонаправленно



На фоне взлетов-падений в кроссе с евро, британский фунт вчера метался между сопротивлением в районе 31-й фигуры и поддержкой 1.3042 в паре с американским долларом. Давление на него сохраняется, а с ним и риски тестирования психологического уровня 1.3000; прохождение 31-й фигуры обеспечит рост в направлении 1.3160-1.3200.









Доллар/франк снова приблизился к 1.0000



Вчера американским долларом было пробито сопротивление в районе 0.9960/80 в паре со швейцарским долларом и протестирован уровень 0.9993, после чего он откатился до уровня 0.9970. На спадах его все еще выкупают, но для продолжения роста в направлении 01-й фигуры ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие психологического уровня 1.0000. До тех пор риски снижения в район 99-й фигуры будут сохраняться.









Доллар/йена штурмует 110.00



Пробив сопротивление в районе 109.57 в паре с японской йеной, американский доллар продолжил рост, в результате которого им был пройден психологический уровень 110.00 и протестирована отметка 110.15. Закрепиться выше 110.00 он не смог, но спрос сохраняется в районе уровня 109.80, что сохраняет шансы на повторную попытку прохождения 110.00 и роста в направлении 111-й фигуры; потеря 109.57 приведет к снижению в район 109-й.



Антон Харитонов

Вчерашний торговый день, как и выступление Дональда Трампа «О положении страны» во время азиатской сессии, не преподнесли никаких сюрпризов. Британский фунт на фоне неопределенностей вокруг Брэкзита оставался под давлением, которое было усилено слабой статистикой по Великобритании, вследствие чего им был утрачен психологический уровень 1.3000 в паре с долларом США и протестирована отметка 1.2925. С потерей 1.3000 его перспективы уже не выглядят столь радужно, но позитивные новости по Брэкзиту могут снова пробудить аппетит к покупкам. Пока же риски дальнейшего снижения преобладают. В целом активность участников финансовых рынков остается крайне низкой, и в краткосрочной перспективе ожидать оживления вряд ли стоит.



На сегодня запланировано:



16:30 - США. Торговый баланс;

16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;

16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;

16:35 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна;

18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.







EUR/USD







Завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (С). Дополнительные короткие позиции в рамках волны [iii] of 1 of (С) будем открывать на окончании локальных коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Под давлением медведей волна 1 приняла форму начального диагонального треугольника, в котором формируется локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой завершилась локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1 и начала формироваться импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C, которая возможно принимает форму КДТ. При открытии длинных позиций следует проявить осторожность, так как потенциал этого восходящего движения не велик. После завершения 5 of (3) of C нас ждёт образование коррекции (4) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Евро продолжает снижение против американского доллара, вследствие чего была пробита поддержка в районе 1.1410 и протестирован уровень 1.1392. Следующей теперь может быть протестирована поддержка в районе 1.1340, а ее пробитие приведет к снижению в район 13-й фигуры; прохождение 1.1440/57 позволит протестировать 15-ю.









Фунт/доллар пробил 1.3000



Как и следовало ожидать, британский фунт, оставаясь под давлением американского доллара, протестировал поддержку в районе психологического уровня 1.3000, которая практически сходу была пробита, и фунт снизился до уровня 1.2924. Следующей может быть протестирована 29-я фигура, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 28-й. Ниже 1.3000 такое развитие событий будет наиболее вероятным, а возвращение выше 1.3000/20 повысит шансы на тестирование 31-й фигуры.









Доллар/франк атаковал 1.0000



Быкам по американскому доллару наконец удалось протестировать и даже пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком. Тем не менее, его дальнейший рост был ограничен сопротивлением в районе 1.0020, после тестирования которого был откат к поддержке 0.9990. Закрепившись выше 1.0000, доллар сможет пробить 1.0020 и продвинуться в направлении 1.0050-1.0100; в противном случае он может утратить поддержку 0.9990/60 и снизиться в район 99-й фигуры.









Доллар/йена не смог пробить 110.00



Вчерашние вялые попытки быков по американскому доллару пробить сопротивление в районе 110.00 в паре с японской йеной ни к чему не привели, что повлекло за собой его снижение к поддержке 109.64. На спадах его все еще выкупают, но неспособность пробить 110.00 приведет к потере этой поддержки и снижению в направлении 109.40-109.00.



На следующей неделе торговые переговоры между США и КНР продолжатся, и доллар, поддерживаемый надеждами на позитивные результаты, а с ними и на завершение торговой войны, сохраняет позитивный настрой не только в парах с британским фунтом и евро, но и в парах с японской йеной и швейцарским франком, которые пользуются спросом на фоне политических и экономических рисков. Тем не менее, многие аналитики полагают, что лучшие времена для доллара прошли, а его рост в условиях повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки завершен, а его снижение может возобновиться в любой момент. Пока же объективных причин для его распродаж за фунт и евро нет.



На сегодня запланировано:



15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;

15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;

15:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Банк Англии не станет вносить изменений в кредитно-денежную политику, но «тональность» протокола заседания может повлиять на динамику фунта. Увеличение числа голосующих «за» повышение ставки окажет ему поддержку, и наоборот.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Оставаясь под давлением американского доллара, евро вчера утратил поддержку в районе 14-й фигуры, вследствие чего им был протестирован уровень 1.1356. Следующей может быть протестирована поддержка в районе 1.1340, пробитие которой приведет к снижению в район 13-й фигуры; прохождение 1.1440/57 позволит протестировать сопротивление в районе 1.1480-1.1500.









Фунт/доллар торгуется разнонаправленно



Британский фунт в паре с американским долларом вчера торговался разнонаправленно, поочередно тестируя поддержку в районе 1.2926 и сопротивление 1.2975. Негативный настрой на данном этапе преобладает, и медведи могут испытать на прочность 29-ю фигуру, уверенное пробитие которой откроет путь в направлении 1.2845-1.2800; возвращение выше 1.3000 ослабит давление.









Доллар/франк снова выше 1.0000



Американский доллар выкупают за швейцарский франк на спадах, благодаря чему он, оттолкнувшись от поддержки в районе 0.9990, снова пробил сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 и поднялся на этот раз до отметки 1.0028. Закрепившись выше 1.0000, доллар может продвинуться до сопротивления 1.0050, пробитие которого позволит протестировать 01-ю фигуру; потеря 1.0000-0.9980 приведет к снижению в направлении 98-й фигуры.







Доллар/йена продолжает попытки пробить 110.00



Выкупаемый за японскую йену от уровня 109.60, американский доллар продолжает атаковать сопротивление в районе психологического уровня 110.00, но пробить его по-прежнему не может, что повышает риски фиксации прибыли по длинным позициям с последующим снижением в направлении 109.40-109.20. Прохождение 110.00 обеспечит рост в направлении 111-й фигуры.



На фоне вялых колебаний основных валютных пар вчера снова выделялся британский фунт, продемонстрировавший головокружительные падение и взлет. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, ухудшив, при этом, прогноз по темпам роста экономики Великобритании из-за ситуации с Брэкзитом. Рынки отреагировали на это продажами фунта, который, тем не менее, был куплен на падении и вернулся к психологическому уровню 1.3000 в паре с долларом США.



Отскоку способствовали проходящие переговоры между британским премьером Терезой Мэй и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которые были названы «жесткими, но конструктивными». Тем не менее, Брюссель по-прежнему отрицает возможность пересмотра существующего варианта соглашения по Брэкзиту, поэтому фунт остается уязвимым, а его рост может использоваться для продаж.



На сегодня запланировано:



16:30 - Канада. Уровень безработицы;

16:30 - Канада. Изменение числа занятых.



В центре внимания спекулянтов остаются переговоры Великобритании с ЕС по Брэкзиту и торговые переговоры США с КНР, и эти события будут оказывать влияние на валютный рынок.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

EUR/USD







Всё внимание к коротким позициям в рамках волны [iii] of 1 of (С), которые будем открывать на окончании локальных восходящих коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Потенциал снижения цены остаётся довольно большим. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжает формироваться локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если в ближайшее время будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C. При открытии длинных позиций следует проявить осторожность, так как потенциал этого восходящего движения не велик. После завершения 5 of (3) of C нас ждёт образование коррекции (4) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Евро продолжает свое неспешное снижение против американского доллара. За вчерашний торговый день им была пробита поддержка в районе 1.1360 и протестирован уровень 1.1324, после чего он откатился к теперь уже сопротивлению 1.1360. Здесь его продолжают продавать, поэтому потенциальная ближайшая цель медведей в виде 13-й фигуры остается актуальной; прохождение 1.1360 приведет к росту в направлении 1.1380-1.1400.









Фунт/доллар выкуплен на падении



На результатах заседания Банка Англии британский фунт был продан, вследствие чего он упал до уровня 1.2854 в паре с американским долларом. Тем не менее, здесь он был выкуплен, и быки протестировали уровень 1.2996. Ниже психологической отметки 1.3000 риски снижения в район 29-й фигуры будут преобладать; прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 1.3047-1.3100.











Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000



Неспособность быков по американскому доллару пробить сопротивление в районе 1.0028 в паре со швейцарским франком повлекла за собой снижение к психологическому уровню 1.0000. Здесь его продолжают выкупать, и быки не оставляют попыток пробить вышеуказанное сопротивление, в случае чего они смогут протестировать уровень 1.0050; потеря 1.0000 приведет к снижению в направлении 0.9980/70.









Доллар/йена не в состоянии пробить 110.00



Попытки американского доллара пробить сопротивление в районе психологического уровня 110.00 в паре с японской йеной по-прежнему безуспешны, что повышает риски ликвидации длинных позиций с последующей потерей поддержки в районе 109.60 и снижением в направлении 109.40-109.20; уверенное пробитие 110.00 отроет путь в направлении 111-й фигуры.



