Авторская аналитика от МОФТ

Додано: Пон 11 лют, 2019 14:35 Волновой обзор основных валютных пар - 11.02.2019



EUR/USD







Всё внимание к коротким позициям в рамках волны [iii] of 1 of (С), которые будем открывать на окончании локальных восходящих коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Потенциал снижения цены остаётся довольно большим. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжает формироваться локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если в ближайшее время будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Завершилось формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C. Сейчас нас ждёт образование коррекции (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной волновой структуры, и образования локального бычьего импульса.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 11 лют, 2019 14:51 Евро/доллар завершил неделю вблизи 1.1300



Евро всю неделю продавался против американского доллара. Снижаясь от сопротивления в районе 1.1457, он достиг уровня 1.1320, вблизи которого состоялось недельное закрытие. В районе 13-й фигуры снова возможно появление интереса на покупку, на фоне которого возможен рост в направлении 14-й, но недельной закрытие вблизи 1.1300 повышает риски пробития нижней границы консолидационного диапазона и снижения в направлении 1.1220-1.1200.









Фунт/доллар завершил неделю ниже 1.3000



Вследствие продолжившихся распродаж британским фунтом была пробита поддержка в районе 1.3047 и психологический уровень 1.3000 в паре с американским долларом, что привело к его падению до уровня 1.2855. Попытки быков вернуть пару выше 1.3000 не увенчались успехом, и недельное закрытие состоялось вблизи поддержки 1.2920. Ниже 1.3000 риски пробития 1.2920 и снижения в направлении 28-й фигуры будут преобладать; возвращение выше 1.3000 позволит протестировать сопротивление в районе 1.3047.









Спрос на доллар/франк сохраняется



Пробив сопротивление в районе 0.9978 в паре со швейцарским франком, американский доллар смог преодолеть и сопротивление в районе психологического уровня 1.0000, но пробиться выше 1.0028 ему так и не удалось. На откатах к 1.0000-0.9980 его продолжают выкупать, что сохраняет шансы на пробитие 1.0028 и тестирование сопротивления в районе 1.0050; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 0.9960-0.9920.









Доллар/йена консолидируется в диапазоне



После роста против японской йены до уровня 110.15 американский доллар консолидировался в диапазоне, ограниченном психологическим уровнем 110.00 и поддержкой в районе 109.60. На данный момент он выглядит способным пробить сопротивление 110.00/15 и продолжить рост в направлении 111-й фигуры; потеря поддержки приведет к снижению в район 109-й.



Додано: Вів 12 лют, 2019 13:56 Доллар США снова в фаворитах



Несмотря на частые в последнее время негативные прогнозы по доллару США, ему периодически удается демонстрировать свою силу, что происходит и на данном этапе. Касательно торговых переговоров США с КНР в целом инвесторы убеждены, что сторонам удастся положить край торговой войне, даже если окончательных договоренностей к началу февраля не будет. В этом случае предполагается продление сроков повышения тарифов на китайские товары, поэтому фондовые рынки сохраняют позитивный настрой, что, в свою очередь, способствует укреплению доллара против японской йены. Помимо йены, доллар также укрепляется и в парах с евро и британским фунтом, чему способствуют политические риски, связанные с Брэкзитом, и слабость экономик ряда стран, входящих в еврозону, и на данном этапе объективных причин для распродаж доллара за евро и фунт нет.



На сегодня запланировано:



16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

20:45 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).



Выступление главы ФРС США может повлиять на динамику доллара, но от него вряд ли стоит ожидать каких-либо сюрпризов, поэтому влияние события не будет продолжительным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 12 лют, 2019 14:59 Волновой обзор основных валютных пар - 12.02.2019



EUR/USD







Всё внимание к коротким позициям в рамках волны [iii] of 1 of (С), которые будем открывать на окончании локальных восходящих коррекций, которые будут периодически образовываться по ходу движения цены вниз. Потенциал снижения цены остаётся довольно большим. Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Продолжает формироваться локальная нисходящая коррекция [iv] of 1. Потенциал снижения в этой волне небольшой, поэтому длинные позиции открываем в случае, если в ближайшее время будет образован локальный бычий импульс, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Завершилось формирование восходящей импульсной волны 5 of (3) of C. Сейчас нас ждёт образование коррекции (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной волновой структуры и образования локального бычьего импульса.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 12 лют, 2019 15:20 Евро/доллар пробил 1.1300



Продолжившиеся распродажи евро за американский доллар привели к пробитию поддержки в районе 13-й фигуры и снижению пары до уровня 1.1267. На текущих уровнях проходит еще одна линия обороны быков, потеря которой грозит снижением евро/доллара в район 12-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1300/20 повысит шансы на тестирование 1.1400.









Фунт/доллар может снизиться в район 1.2800



Британский фунт с началом новой торговой недели оставался под давлением американского доллара, на фоне чего им была пробита поддержка в районе 1.2920-1.2900 и протестирован уровень 1.2844. Пробитие 29-й фигуры повышает риски пробития 1.2854 и снижения в район 28-й фигуры; возвращение выше 1.2900-1.2920 позволит протестировать сопротивление в районе 1.2940-1.2980.









Доллар/франк протестировал 1.0050



Как и следовало ожидать, пробитие американским долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком обеспечило ему рост до сопротивления в районе 1.0050, которое пока сдерживает натиск быков. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 1.0000-0.9980 приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.









Доллар/йена продолжает рост



Пробив сопротивление в районе психологического уровня 110.00, американский доллар продолжил рост против японской йены, вследствие чего им был протестирован уровень 110.64. Ближайшей целью быков может стать сопротивление в районе 111-й фигуры; потеря 110.00 приведет к снижению в направлении 109.65/25.



Додано: Сер 13 лют, 2019 11:53 Фунт и евро отскочили от текущих минимумов



Валютный рынок все еще находится в вялотекущей фазе, при этом доллар США вчера стал жертвой фиксации прибыли по длинным позициям, на фоне которой евро и британский фунт смогли отыграть часть потерь, понесенных ранее в парах с ним. Речь на данный момент идет о коррекционном восстановлении, поскольку в условиях неопределенности вокруг Брэкзита фунт будет оставаться уязвимым, причем вплоть до 27-го февраля, т.е. до голосования в парламенте Великобритании по плану Терезы Мэй.



В случае появления позитивных новостей касательно переговоров Лондона с Брюсселем фунт может взлететь в направлении январских максимумов, но в отсутствие таковых его попытки роста будут использоваться для продаж. Евро, в свою очередь, остается уязвимым из-за слабости экономик стран еврозоны, а также дифференциала процентных ставок, при этом причин для его масштабных распродаж на данный момент нет, и он в паре с долларом может продолжить консолидацию в диапазоне.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;

12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Промышленное производство;

16:30 - США. Индекс потребительских цен;

16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;

22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (январь).



Выход сильных инфляционных данных по Великобритании будет способствовать дальнейшему восстановлению фунта, а на слабых данных он снова окажется под давлением. Аналогичным образом повлияют инфляционные данные по США на динамику доллара.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 13 лют, 2019 15:04 Волновой обзор основных валютных пар - 13.02.2019



EUR/USD







Продолжает формироваться нисходящая импульсная волна [iii] of 1 of (С), в рамках которой сейчас происходит построение восходящей коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). После завершения данной коррекции будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Судя по всему, коррекция [iv] of 1 завершилась. Сейчас наблюдаем за построением локального бычьего импульса, который является составной частью импульса [v] of 1. Всё внимание к покупкам, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании последней локальной коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается образование коррекции (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной волновой структуры, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Сер 13 лют, 2019 15:22 Евро/доллар восстанавливался после падения



Пробив минимум понедельника на уровне 1.1267, евро вчера снизился против американского доллара до отметки 1.1258. Здесь была отмечена фиксация прибыли по коротким позициям, на фоне которой пара смогла вернуться выше 1.1300 и протестировать сопротивление 1.1340. Отсюда, либо на росте до 1.1360-1.1380 возможно возобновление продаж и тестирование 13-й фигуры; прохождение 1.1380-1.1400 позволит протестировать сопротивление в районе 1.1457.









Фунт/доллар отвоевал часть потерь



Британский фунт, в свою очередь, был выкуплен за американский доллар на снижении до уровня 1.2833. В результате восстановления он смог пробить сопротивление в районе 29-й фигуры и подняться до уровня 1.2920, который пока сдерживает натиск быков. Его рост следует рассматривать как коррекционный, и на текущих уровнях возможна активизация продавцов, следующей целью которых будет 28-я фигура; прохождение 1.2940/60 предоставит быкам возможность протестировать психологический уровень 1.3000.









Доллар/франк отступил от 1.0090



Американским долларом вчера сходу было пробито сопротивление в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком, вследствие чего им был протестирован уровень 1.0090. На фоне умеренной фиксации прибыли по длинным позициям доллар отступил к теперь уже поддержке 1.0050, закрепившись выше которой он снова может попытаться пробиться к 01-й фигуре; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 1.0030-1.0000.









Доллар/йена продвигается выше



После тестирования сопротивления в районе 110.62 в паре с японской йеной американский доллар откатился к поддержке 110.36. Спрос на спадах сохраняется, и в азиатскую сессию быки смогли протестировать уровень 110.70. Его пробитие позволит протестировать 111-ю фигуру; потеря поддержки 110.36 – психологический уровень 110.00.



Додано: Чет 14 лют, 2019 12:56 Позиции британского фунта остаются уязвимыми



Вчера на фоне относительно вялых колебаний основных валютных пар снова выделился британский фунт. На слухах о прогрессе в переговорах по Брэкзиту, в частности о возможном продлении его сроков, он был выкуплен, вследствие чего им был продемонстрировал довольно существенный рост по всему спектру рынка. Тем не менее, Тереза Мэй позже подтвердила намеренье придерживаться установленных Лиссабонским договором сроков, и, не найдя больше желающих покупать, фунт вскоре снова снижался, вернувшись в паре с долларом США к поддержке 1.2844. Таким образом рынку уже недостаточно слухов, а нужен реальный прогресс, и в отсутствие такового фунт будет оставаться уязвимым.



На сегодня запланировано:



13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;

13:00 - Еврозона. Уровень занятости;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. "Розничная контрольная группа";

16:30 - США. Розничные продажи.



Публикуемая сегодня статистика по еврозоне и США не окажет существенного влияния на пары с евро и долларом. На слабых данных по ВВП еврозоны давление на евро может усилиться, а сильные могут оказать ему поддержку.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

