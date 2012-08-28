Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 412413414415 Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10 Евро/доллар продан на откате



Откат евро к сопротивлению в районе 1.1340 в паре с американским долларом вполне ожидаемо был использован для продаж, на фоне которых он, снова пробив 13-ю фигуру, снизился до уровня 1.1250. Теперь откат вверх ограничен сопротивлением 1.1282, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения евро/доллара в район 12-й фигуры; возвращение выше 13-й предоставит быкам возможность снова протестировать 1.1340.









Фунт/доллар продали от 1.2957



Отскок британского фунта в паре с американским долларом до уровня 1.2957 тоже был использован для продаж, приведших к его падению до поддержки в районе 1.2840. Ее пробитие приведет к снижению в район 28-й фигуры, пробив которую медведи могут нацелиться на поддержку 1.2750/30; прохождение 1.3000 откроет путь в направлении 1.3050-1.3100.









Доллар/франк снова протестировал 1.0090



Попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом, поскольку на снижении к 1.0043 доллар был выкуплен, и быки снова протестировали сопротивление в районе 1.0090. Пробить его они снова не смогли, поэтому в краткосрочной перспективе доллар/франк может продолжить консолидацию в диапазоне, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.









Доллар/йена продвигается выше



Несмотря на очень низкую волатильность, американский доллар продвигается все выше и выше в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.65 он протестировал уровень 111.05, и на данный момент пытается продвинуться еще выше. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 111.40, а его уверенное пробитие приведет к росту в район 112-й фигуры. На текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям, но на пути к 110.50-110.00 доллар может быть выкуплен.



Откат евро к сопротивлению в районе 1.1340 в паре с американским долларом вполне ожидаемо был использован для продаж, на фоне которых он, снова пробив 13-ю фигуру, снизился до уровня 1.1250. Теперь откат вверх ограничен сопротивлением 1.1282, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения евро/доллара в район 12-й фигуры; возвращение выше 13-й предоставит быкам возможность снова протестировать 1.1340.Отскок британского фунта в паре с американским долларом до уровня 1.2957 тоже был использован для продаж, приведших к его падению до поддержки в районе 1.2840. Ее пробитие приведет к снижению в район 28-й фигуры, пробив которую медведи могут нацелиться на поддержку 1.2750/30; прохождение 1.3000 откроет путь в направлении 1.3050-1.3100.Попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом, поскольку на снижении к 1.0043 доллар был выкуплен, и быки снова протестировали сопротивление в районе 1.0090. Пробить его они снова не смогли, поэтому в краткосрочной перспективе доллар/франк может продолжить консолидацию в диапазоне, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.Несмотря на очень низкую волатильность, американский доллар продвигается все выше и выше в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.65 он протестировал уровень 111.05, и на данный момент пытается продвинуться еще выше. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 111.40, а его уверенное пробитие приведет к росту в район 112-й фигуры. На текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям, но на пути к 110.50-110.00 доллар может быть выкуплен. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4132 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 412413414415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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