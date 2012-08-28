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Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10

Евро/доллар продан на откате

Откат евро к сопротивлению в районе 1.1340 в паре с американским долларом вполне ожидаемо был использован для продаж, на фоне которых он, снова пробив 13-ю фигуру, снизился до уровня 1.1250. Теперь откат вверх ограничен сопротивлением 1.1282, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения евро/доллара в район 12-й фигуры; возвращение выше 13-й предоставит быкам возможность снова протестировать 1.1340.

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Фунт/доллар продали от 1.2957

Отскок британского фунта в паре с американским долларом до уровня 1.2957 тоже был использован для продаж, приведших к его падению до поддержки в районе 1.2840. Ее пробитие приведет к снижению в район 28-й фигуры, пробив которую медведи могут нацелиться на поддержку 1.2750/30; прохождение 1.3000 откроет путь в направлении 1.3050-1.3100.

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Доллар/франк снова протестировал 1.0090

Попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом, поскольку на снижении к 1.0043 доллар был выкуплен, и быки снова протестировали сопротивление в районе 1.0090. Пробить его они снова не смогли, поэтому в краткосрочной перспективе доллар/франк может продолжить консолидацию в диапазоне, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.

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Доллар/йена продвигается выше

Несмотря на очень низкую волатильность, американский доллар продвигается все выше и выше в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.65 он протестировал уровень 111.05, и на данный момент пытается продвинуться еще выше. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 111.40, а его уверенное пробитие приведет к росту в район 112-й фигуры. На текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям, но на пути к 110.50-110.00 доллар может быть выкуплен.

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С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:36

Парламент Великобритании нанес еще один удар по авторитету Терезы Мэй

Парламент Великобритании вчера не поддержал поправку члена Шотландской национальной партии, предлагавшей перенос сроков Брэкзита минимум на три месяца, что, наряду с другими факторами, способствовало усилению давления на британский фунт. Таким образом он вчера снова снижался против доллара США, вследствие чего была пробита поддержка в районе 28-й фигуры и протестирован уровень 1.2774. Очередной удар по авторитету Терезы Мэй напомнил о политических и экономических рисках, связанных с возможным Брэкзитом без сделки с ЕС, а с ними и об уязвимости британского фунта. Таким образом он будет оставаться под давлением, но появление позитивных новостей способно вернуть покупателей на рынок.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Выход слабых данных по промышленному производству в США может усилить негативный эффект от разочаровывающих данных по розничным продажам, и доллар может оказаться под давлением, но в парах с фунтом и евро его снижение будет иметь ограниченный характер.

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Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
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Повідомлень: 4133
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 412413414415
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