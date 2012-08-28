Авторская аналитика от МОФТ

Евро/доллар продан на откате
Откат евро к сопротивлению в районе 1.1340 в паре с американским долларом вполне ожидаемо был использован для продаж, на фоне которых он, снова пробив 13-ю фигуру, снизился до уровня 1.1250. Теперь откат вверх ограничен сопротивлением 1.1282, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения евро/доллара в район 12-й фигуры; возвращение выше 13-й предоставит быкам возможность снова протестировать 1.1340.
Фунт/доллар продали от 1.2957
Отскок британского фунта в паре с американским долларом до уровня 1.2957 тоже был использован для продаж, приведших к его падению до поддержки в районе 1.2840. Ее пробитие приведет к снижению в район 28-й фигуры, пробив которую медведи могут нацелиться на поддержку 1.2750/30; прохождение 1.3000 откроет путь в направлении 1.3050-1.3100.
Доллар/франк снова протестировал 1.0090
Попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом, поскольку на снижении к 1.0043 доллар был выкуплен, и быки снова протестировали сопротивление в районе 1.0090. Пробить его они снова не смогли, поэтому в краткосрочной перспективе доллар/франк может продолжить консолидацию в диапазоне, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.
Доллар/йена продвигается выше
Несмотря на очень низкую волатильность, американский доллар продвигается все выше и выше в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.65 он протестировал уровень 111.05, и на данный момент пытается продвинуться еще выше. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 111.40, а его уверенное пробитие приведет к росту в район 112-й фигуры. На текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям, но на пути к 110.50-110.00 доллар может быть выкуплен.