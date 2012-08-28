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Авторская аналитика от МОФТ
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10
Евро/доллар продан на откате
Откат евро к сопротивлению в районе 1.1340 в паре с американским долларом вполне ожидаемо был использован для продаж, на фоне которых он, снова пробив 13-ю фигуру, снизился до уровня 1.1250. Теперь откат вверх ограничен сопротивлением 1.1282, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения евро/доллара в район 12-й фигуры; возвращение выше 13-й предоставит быкам возможность снова протестировать 1.1340.Фунт/доллар продали от 1.2957
Отскок британского фунта в паре с американским долларом до уровня 1.2957 тоже был использован для продаж, приведших к его падению до поддержки в районе 1.2840. Ее пробитие приведет к снижению в район 28-й фигуры, пробив которую медведи могут нацелиться на поддержку 1.2750/30; прохождение 1.3000 откроет путь в направлении 1.3050-1.3100.Доллар/франк снова протестировал 1.0090
Попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом, поскольку на снижении к 1.0043 доллар был выкуплен, и быки снова протестировали сопротивление в районе 1.0090. Пробить его они снова не смогли, поэтому в краткосрочной перспективе доллар/франк может продолжить консолидацию в диапазоне, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.Доллар/йена продвигается выше
Несмотря на очень низкую волатильность, американский доллар продвигается все выше и выше в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.65 он протестировал уровень 111.05, и на данный момент пытается продвинуться еще выше. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 111.40, а его уверенное пробитие приведет к росту в район 112-й фигуры. На текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям, но на пути к 110.50-110.00 доллар может быть выкуплен.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:36
Парламент Великобритании нанес еще один удар по авторитету Терезы Мэй
Парламент Великобритании вчера не поддержал поправку члена Шотландской национальной партии, предлагавшей перенос сроков Брэкзита минимум на три месяца, что, наряду с другими факторами, способствовало усилению давления на британский фунт. Таким образом он вчера снова снижался против доллара США, вследствие чего была пробита поддержка в районе 28-й фигуры и протестирован уровень 1.2774. Очередной удар по авторитету Терезы Мэй напомнил о политических и экономических рисках, связанных с возможным Брэкзитом без сделки с ЕС, а с ними и об уязвимости британского фунта. Таким образом он будет оставаться под давлением, но появление позитивных новостей способно вернуть покупателей на рынок.
На сегодня запланировано:
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
Выход слабых данных по промышленному производству в США может усилить негативный эффект от разочаровывающих данных по розничным продажам, и доллар может оказаться под давлением, но в парах с фунтом и евро его снижение будет иметь ограниченный характер.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:20
Волновой обзор основных валютных пар
- 15.02.2019
EUR/USD
Продолжает формироваться нисходящая импульсная волна [iii] of 1 of (С), в рамках которой завершилась коррекция (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании последней локальной коррекции будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.
GBP/USD
Под давлением медведей локальная разметка изменилась. Сейчас наблюдаем за построением нисходящей коррекционной волны [c] of 2. Пока следует проявить терпение при открытии длинных позиций, так как волна 2 ещё имеет потенциал для снижения.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.
USD/CHF
Продолжается образование волны 5 of (3) of C, новые покупки будем открывать после завершения коррекции (4) of C, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
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- Повідомлень: 4135
- З нами з: 19.09.12
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:44
Евро/доллар торгуется в диапазоне
Вчера евро в паре с американским долларов торговался разнонаправленно, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1260/50 и сопротивление в районе 13-й фигуры. Его перспективы на данном этапе выглядят негативными, а следующей целью медведей может стать 12-я фигура; прохождение 13-й фигуры позволит протестировать сопротивление 1.1340-1.1380.Фунт/доллар продолжил снижение
После отката к сопротивлению в районе 1.2872 британский фунт снова оказался под давлением американского доллара, на фоне чего была пробита поддержка 1.2840, 28-я фигура, и протестирован уровень 1.2773. Неспособность вернуться и закрепиться выше 28-й фигуры повлечет за собой снижение фунт/доллара в направлении 1ю2730-1.2700; прохождение 1.2840 позволит протестировать 1.2872.Доллар/франк снова отступил к поддержке
На подступах к 01-й фигуре американский доллар был продан за швейцарский франк, вследствие чего он был вынужден снова отступить к поддержке в районе 1.0050/42. Выше нее шансы на тестирование 01-й фигуры будут оставаться высокими, но потеря поддержки приведет к снижению в район психологического уровня 1.0000. Пробитие 1.0000-0.9980 может сигнализировать о формировании вершины.Доллар/йена снижается
Протестировав сопротивление в районе 111.10, американский доллар оказался под давлением японской йены, на фоне чего он снизился к поддержке в районе 110.26. Пока он торгуется выше психологического уровня 110.00, шансы на тестирование 111-й фигуры будут оставаться высокими; потеря 110.00 приведет к снижению в направлении 109.67-109.50.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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