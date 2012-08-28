Авторская аналитика от МОФТ

Доллар США на прошлой неделе пользовался спросом
- недельный обзор
На прошлой неделе внимание участников финансовых рынков было сосредоточено на торговых переговорах США и КНР. Оптимизм в отношении их результатов способствовал сохранению бычьих настроений на фондовых площадках и медвежьих в отношении японской йены, которая традиционно является активом-«убежищем» во время политических и/или экономических кризисов. На этом фоне доллар США в паре с ней смог продвинуться в район 111-й фигуры, но пробить ее ему не удалось.
Вышедшая макроэкономическая статистика по США не смогла оказать доллару поддержку. Данные по розничным продажам оказались худшими за довольно продолжительный период времени, что еще больше усилило сомнения касательно дальнейшего ужесточения ФРС монетарной политики. В то же время, угроза «жесткого» варианта Брэкзита и слабые показатели экономики еврозоны и стран, входящих в нее, оставляют уязвимыми британский фунт и евро.
Британский премьер-министр Тереза Мэй планирует снова обсудить условия выхода Великобритании из Евросоюза с главами стран его членов, хотя Брюссель неоднократно заявлял о том, что текущий проект соглашения является окончательным и обсуждению не подлежит. Тем не менее, фунт все же смог к концу недели отыграть часть понесенных ранее потерь, при этом фиксация прибыли по длинным позициям в долларе способствовала восстановлению и евро. В целом причин для оптимизма у быков по фунту и евро по-прежнему нет, и эти валюты могут снова оказаться под давлением доллара.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 18 февраля
13:00 - Германия. Размещение 10-летних гособлигаций;
США. День Президента
Вторник, 19 февраля
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (декабрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (декабрь);
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице (февраль);
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;
13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.
Среда, 20 февраля
02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;
02:50 - Япония. Импорт/экспорт;
03:30 - Австралия. Индекс заработной платы;
10:00 - Германия. Индекс цен производителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Четверг, 21 февраля
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.
Пятница, 22 февраля
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Розничные продажи.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru