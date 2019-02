Форуми / Валюта / Forex / Авторская аналитика от МОФТ Авторская аналитика от МОФТ + Додати

#<1 ... 412413414415 Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10 Евро/доллар продан на откате



Откат евро к сопротивлению в районе 1.1340 в паре с американским долларом вполне ожидаемо был использован для продаж, на фоне которых он, снова пробив 13-ю фигуру, снизился до уровня 1.1250. Теперь откат вверх ограничен сопротивлением 1.1282, что свидетельствует о рисках дальнейшего снижения евро/доллара в район 12-й фигуры; возвращение выше 13-й предоставит быкам возможность снова протестировать 1.1340.









Фунт/доллар продали от 1.2957



Отскок британского фунта в паре с американским долларом до уровня 1.2957 тоже был использован для продаж, приведших к его падению до поддержки в районе 1.2840. Ее пробитие приведет к снижению в район 28-й фигуры, пробив которую медведи могут нацелиться на поддержку 1.2750/30; прохождение 1.3000 откроет путь в направлении 1.3050-1.3100.









Доллар/франк снова протестировал 1.0090



Попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 1.0050 в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом, поскольку на снижении к 1.0043 доллар был выкуплен, и быки снова протестировали сопротивление в районе 1.0090. Пробить его они снова не смогли, поэтому в краткосрочной перспективе доллар/франк может продолжить консолидацию в диапазоне, выход из которого обозначит направление дальнейшего движения.









Доллар/йена продвигается выше



Несмотря на очень низкую волатильность, американский доллар продвигается все выше и выше в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.65 он протестировал уровень 111.05, и на данный момент пытается продвинуться еще выше. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 111.40, а его уверенное пробитие приведет к росту в район 112-й фигуры. На текущих уровнях возможна фиксация прибыли по длинным позициям, но на пути к 110.50-110.00 доллар может быть выкуплен.



Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:36 Парламент Великобритании нанес еще один удар по авторитету Терезы Мэй



Парламент Великобритании вчера не поддержал поправку члена Шотландской национальной партии, предлагавшей перенос сроков Брэкзита минимум на три месяца, что, наряду с другими факторами, способствовало усилению давления на британский фунт. Таким образом он вчера снова снижался против доллара США, вследствие чего была пробита поддержка в районе 28-й фигуры и протестирован уровень 1.2774. Очередной удар по авторитету Терезы Мэй напомнил о политических и экономических рисках, связанных с возможным Брэкзитом без сделки с ЕС, а с ними и об уязвимости британского фунта. Таким образом он будет оставаться под давлением, но появление позитивных новостей способно вернуть покупателей на рынок.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Розничные продажи;

17:15 - США. Промышленное производство;

18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Выход слабых данных по промышленному производству в США может усилить негативный эффект от разочаровывающих данных по розничным продажам, и доллар может оказаться под давлением, но в парах с фунтом и евро его снижение будет иметь ограниченный характер.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:20 Волновой обзор основных валютных пар - 15.02.2019



EUR/USD







Продолжает формироваться нисходящая импульсная волна [iii] of 1 of (С), в рамках которой завершилась коррекция (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании последней локальной коррекции будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.



GBP/USD







Под давлением медведей локальная разметка изменилась. Сейчас наблюдаем за построением нисходящей коррекционной волны [c] of 2. Пока следует проявить терпение при открытии длинных позиций, так как волна 2 ещё имеет потенциал для снижения.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается образование волны 5 of (3) of C, новые покупки будем открывать после завершения коррекции (4) of C, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:44 Евро/доллар торгуется в диапазоне



Вчера евро в паре с американским долларов торговался разнонаправленно, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1260/50 и сопротивление в районе 13-й фигуры. Его перспективы на данном этапе выглядят негативными, а следующей целью медведей может стать 12-я фигура; прохождение 13-й фигуры позволит протестировать сопротивление 1.1340-1.1380.









Фунт/доллар продолжил снижение



После отката к сопротивлению в районе 1.2872 британский фунт снова оказался под давлением американского доллара, на фоне чего была пробита поддержка 1.2840, 28-я фигура, и протестирован уровень 1.2773. Неспособность вернуться и закрепиться выше 28-й фигуры повлечет за собой снижение фунт/доллара в направлении 1ю2730-1.2700; прохождение 1.2840 позволит протестировать 1.2872.









Доллар/франк снова отступил к поддержке



На подступах к 01-й фигуре американский доллар был продан за швейцарский франк, вследствие чего он был вынужден снова отступить к поддержке в районе 1.0050/42. Выше нее шансы на тестирование 01-й фигуры будут оставаться высокими, но потеря поддержки приведет к снижению в район психологического уровня 1.0000. Пробитие 1.0000-0.9980 может сигнализировать о формировании вершины.









Доллар/йена снижается



Протестировав сопротивление в районе 111.10, американский доллар оказался под давлением японской йены, на фоне чего он снизился к поддержке в районе 110.26. Пока он торгуется выше психологического уровня 110.00, шансы на тестирование 111-й фигуры будут оставаться высокими; потеря 110.00 приведет к снижению в направлении 109.67-109.50.



Додано: Пон 18 лют, 2019 12:34 Доллар США на прошлой неделе пользовался спросом - недельный обзор



На прошлой неделе внимание участников финансовых рынков было сосредоточено на торговых переговорах США и КНР. Оптимизм в отношении их результатов способствовал сохранению бычьих настроений на фондовых площадках и медвежьих в отношении японской йены, которая традиционно является активом-«убежищем» во время политических и/или экономических кризисов. На этом фоне доллар США в паре с ней смог продвинуться в район 111-й фигуры, но пробить ее ему не удалось.



Вышедшая макроэкономическая статистика по США не смогла оказать доллару поддержку. Данные по розничным продажам оказались худшими за довольно продолжительный период времени, что еще больше усилило сомнения касательно дальнейшего ужесточения ФРС монетарной политики. В то же время, угроза «жесткого» варианта Брэкзита и слабые показатели экономики еврозоны и стран, входящих в нее, оставляют уязвимыми британский фунт и евро.



Британский премьер-министр Тереза Мэй планирует снова обсудить условия выхода Великобритании из Евросоюза с главами стран его членов, хотя Брюссель неоднократно заявлял о том, что текущий проект соглашения является окончательным и обсуждению не подлежит. Тем не менее, фунт все же смог к концу недели отыграть часть понесенных ранее потерь, при этом фиксация прибыли по длинным позициям в долларе способствовала восстановлению и евро. В целом причин для оптимизма у быков по фунту и евро по-прежнему нет, и эти валюты могут снова оказаться под давлением доллара.



На этой неделе запланировано:



Понедельник, 18 февраля

13:00 - Германия. Размещение 10-летних гособлигаций;

США. День Президента



Вторник, 19 февраля

12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (декабрь);

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (декабрь);

12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице (февраль);

13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;

13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.



Среда, 20 февраля

02:50 - Япония. Общее сальдо торгового баланса;

02:50 - Япония. Импорт/экспорт;

03:30 - Австралия. Индекс заработной платы;

10:00 - Германия. Индекс цен производителей;

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;

22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.



Четверг, 21 февраля

02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;

03:30 - Австралия. Уровень безработицы;

03:30 - Австралия. Уровень занятости;

10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;

10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

11:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.



Пятница, 22 февраля

02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;

10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;

10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;

16:30 - Канада. Розничные продажи.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

Додано: Пон 18 лют, 2019 15:53 Волновой обзор основных валютных пар - 18.02.2019



EUR/USD







Формируется коррекция (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании последней локальной коррекции будем открывать новые продажи с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.



GBP/USD







Сейчас наблюдаем за построением нисходящей коррекционной волны [c] of 2. Пока следует проявить терпение при открытии длинных позиций, так как волна 2 ещё имеет потенциал для снижения. Однако, если в ближайшее время будет перебит максимум, образованный волной [b] of 2, будем открывать покупки в рамках волны 3.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается образование волны 5 of (3) of C, новые покупки будем открывать после завершения коррекции (4) of C, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

Додано: Вів 19 лют, 2019 11:45 Фунт пытается расти на низколиквидном рынке



Высказывания председателя КНР Си Дзиньпиня и президента США Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах способствовали росту фондовых индексов, на фоне чего доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. В тоже время, он находится под умеренным давлением со стороны британского фунта и евро, хотя сложно на данном этапе найти оправдания для их покупок.



Поддержку фунту оказали вышедшие в пятницу сильные данные по розничным продажам в Великобритании, а также поводом для его покупок стали продолжившиеся переговоры Лондона с Брюсселем по условиях выхода страны из ЕС. Спорным, поддерживающим фунт фактором, стал раскол в британской Лейбористской партии, являющейся сторонником Брэкзита, а образовавшаяся из «раскольников» независимая группа может пополнить ряды сторонников сохранения прочных связей с Евросоюзом.



В целом укрепление фунта в условиях низколиквидного рынка и с учетом отсутствия реальных поддерживающих факторов вряд ли заслуживает доверия, поэтому быкам следует быть предельно осторожными. Подобная ситуация и с евро, т.к. фундаментальных факторов, поддерживающих его рост, по-прежнему нет.



На сегодня запланировано:



12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (декабрь);

12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (декабрь);

12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице (февраль);

13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;

13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;

13:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;

13:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;

17:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию.



Выход данных по безработице и заработным платам в Великобритании может оказать влияние на динамику фунта. На сильных данных он может продолжить рост, который может быть использован для продаж; слабые данные окажут на него давление.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

