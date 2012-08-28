RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Авторская аналитика от МОФТ

Авторская аналитика от МОФТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 413414415416
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:29

Волновой обзор основных валютных пар - 20.02.2019

EUR/USD

Зображення

Продолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.

GBP/USD

Зображення

Под давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.

USD/JPY

Зображення

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.

USD/CHF

Зображення

Продолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:44

Евро/доллар скорректировался выше

На снижении к поддержке в районе 1.1280 евро был выкуплен за американский доллар. Пробив сопротивление в районе 1.1330, он поднялся до уровня 1.1356, который пока сдерживает натиск быков. Прохождение 1.1300/30 дает им надежду на продвижение в направлении 14-й фигуры; потеря 13-й будет сигнализировать о возобновлении снижения.

Зображення


Фунт/доллар снова растет

На свежей волне оптимизма в отношении судьбы сделки по Брэкзиту британский фунт в паре с американским долларом вчера активно двигался в восходящем направлении. Вследствие роста им были пробиты сопротивления 1.2940 и 1.3000, что привело к росту до уровня 1.3075. Теперь быки могут быть нацелены на 31-ю фигуру; потеря поддержки в районе 1.3047 вернет фунт/доллар в район 1.3000.

Зображення


Доллар/франк снизился к 1.0000

На фоне вчерашних распродаж американский доллар снижался против швейцарского франка, вследствие чего была пробита поддержка в районе 1.0030/25 и протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.0000. Отсюда возможны попытки возобновления роста, но чтобы вернуться к 01-й фигуре быкам снова предстоит пробиться через сопротивление в районе 1.0030-1.0060; потеря 1.0000 приведет к снижению в направлении 0.9980/60.

Зображення


Доллар/йена приблизился к 111.00

В паре с японской йеной американский доллар сохраняет позитивный настрой. Отступив к поддержке в районе 110.50, он снова атаковал сопротивление в районе 110.80 и, пробив его, протестировал уровень 110.92. На подходе к 111-й фигуре он может сталкиваться с интересом на продажу; уверенное ее пробитие откроет путь в направлении 112-й.

Зображення
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:57

Фунт позитивно отреагировал на раскол в Консервативной партии

Уход трех депутатов парламента Великобритании из Консервативной партии и их намерение создать Независимую группу вместе с другими депутатами не стало поводом для продаж британского фунта. Тот факт, что эти депутаты являются противниками Брэкзита, наоборот оказал позитивное влияние на его динамику и способствовал росту против доллара США в район 31-й фигуры. Тем не менее, в условиях политических рисков и неопределенности вокруг сделки с ЕС по Брэкзиту фунт остается в уязвимом положении, а его рост был использован для умеренных продаж.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.

Выход данных по заказам на товары длительного пользования в США может сопровождаться всплеском волатильности в парах с долларом, но их влияние будет ограниченным.

Зображення

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:27

Волновой обзор основных валютных пар - 20.02.2019

EUR/USD

Зображення

Продолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.

GBP/USD

Зображення

Под давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.

USD/JPY

Зображення

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.

USD/CHF

Зображення

Продолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:04

Евро/доллар может возобновить снижение

Пробив сопротивление в районе 1.1330, евро смог продолжить рост против американского доллара лишь до уровня 1.1370, после тестирования которого он утратил поддержку в районе 1.1352 и снизился к поддержке 1.1330. Следующей им может быть протестирована поддержка 1.1300-1.1280, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й фигуры. Похождение 1.1352/70 обеспечит рост в район 14-й.

Зображення


Фунт/доллар снижался после роста

Британский фунт вчера была выкуплен за американский доллар на откате к поддержке в районе 1.3020, после тестирования которой он смог пробить сопротивление в районе 1.3075 и протестировать уровень 1.3108. Тем не менее, на фоне неопределенности вокруг Брэкзита его рост был использован для продаж, вернувших пару к вышеуказанной поддержке. Это повышает риски пробития психологического уровня 1.3000 и снижения в направлении 1.2940-1.2900.

Зображення


Доллар/франк вернулся выше 1.0000

Вчерашняя атака медведей по американскому доллару на психологический уровень 1.0000 в паре со швейцарским франком завершилась его пробитием и тестированием поддержки в районе 0.9980. После этого доллар смог вернуться выше 1.0000, что ставит под сомнение состоятельность его пробития медведями и сохраняет шанс быкам на тестирование сопротивления в районе 1.0050.

Зображення


Доллар/йена не оставляет попыток пробиться выше 111.00

Вчера быками по американскому доллару были предприняты попытки пробить сопротивление в районе 110.90, но все они оказались безуспешными. Откаты к 110.66/60 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет высокими шансы на пробитие 111-й фигуры и рост в направлении 111.40-112.00; потеря 110.00 может сигнализировать о формировании вершины.

Зображення
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
Антон Харитонов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 19.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 413414415416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 173, 174, 175
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
1747 234834
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 14:47
FOREX CLUB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (805)
21.02.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.