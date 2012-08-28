Авторская аналитика от МОФТ

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:29
Волновой обзор основных валютных пар
- 20.02.2019
EUR/USD
Продолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.
GBP/USD
Под давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.
USD/CHF
Продолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:44
Евро/доллар скорректировался выше
На снижении к поддержке в районе 1.1280 евро был выкуплен за американский доллар. Пробив сопротивление в районе 1.1330, он поднялся до уровня 1.1356, который пока сдерживает натиск быков. Прохождение 1.1300/30 дает им надежду на продвижение в направлении 14-й фигуры; потеря 13-й будет сигнализировать о возобновлении снижения.Фунт/доллар снова растет
На свежей волне оптимизма в отношении судьбы сделки по Брэкзиту британский фунт в паре с американским долларом вчера активно двигался в восходящем направлении. Вследствие роста им были пробиты сопротивления 1.2940 и 1.3000, что привело к росту до уровня 1.3075. Теперь быки могут быть нацелены на 31-ю фигуру; потеря поддержки в районе 1.3047 вернет фунт/доллар в район 1.3000.Доллар/франк снизился к 1.0000
На фоне вчерашних распродаж американский доллар снижался против швейцарского франка, вследствие чего была пробита поддержка в районе 1.0030/25 и протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.0000. Отсюда возможны попытки возобновления роста, но чтобы вернуться к 01-й фигуре быкам снова предстоит пробиться через сопротивление в районе 1.0030-1.0060; потеря 1.0000 приведет к снижению в направлении 0.9980/60.Доллар/йена приблизился к 111.00
В паре с японской йеной американский доллар сохраняет позитивный настрой. Отступив к поддержке в районе 110.50, он снова атаковал сопротивление в районе 110.80 и, пробив его, протестировал уровень 110.92. На подходе к 111-й фигуре он может сталкиваться с интересом на продажу; уверенное ее пробитие откроет путь в направлении 112-й.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
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Антон Харитонов
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:57
Фунт позитивно отреагировал на раскол в Консервативной партии
Уход трех депутатов парламента Великобритании из Консервативной партии и их намерение создать Независимую группу вместе с другими депутатами не стало поводом для продаж британского фунта. Тот факт, что эти депутаты являются противниками Брэкзита, наоборот оказал позитивное влияние на его динамику и способствовал росту против доллара США в район 31-й фигуры. Тем не менее, в условиях политических рисков и неопределенности вокруг сделки с ЕС по Брэкзиту фунт остается в уязвимом положении, а его рост был использован для умеренных продаж.
На сегодня запланировано:
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.
Выход данных по заказам на товары длительного пользования в США может сопровождаться всплеском волатильности в парах с долларом, но их влияние будет ограниченным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 4146
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:27
Волновой обзор основных валютных пар
- 20.02.2019
EUR/USD
Продолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.
GBP/USD
Под давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.
USD/JPY
Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.
USD/CHF
Продолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
-
-
- Повідомлень: 4146
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:04
Евро/доллар может возобновить снижение
Пробив сопротивление в районе 1.1330, евро смог продолжить рост против американского доллара лишь до уровня 1.1370, после тестирования которого он утратил поддержку в районе 1.1352 и снизился к поддержке 1.1330. Следующей им может быть протестирована поддержка 1.1300-1.1280, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й фигуры. Похождение 1.1352/70 обеспечит рост в район 14-й.Фунт/доллар снижался после роста
Британский фунт вчера была выкуплен за американский доллар на откате к поддержке в районе 1.3020, после тестирования которой он смог пробить сопротивление в районе 1.3075 и протестировать уровень 1.3108. Тем не менее, на фоне неопределенности вокруг Брэкзита его рост был использован для продаж, вернувших пару к вышеуказанной поддержке. Это повышает риски пробития психологического уровня 1.3000 и снижения в направлении 1.2940-1.2900.Доллар/франк вернулся выше 1.0000
Вчерашняя атака медведей по американскому доллару на психологический уровень 1.0000 в паре со швейцарским франком завершилась его пробитием и тестированием поддержки в районе 0.9980. После этого доллар смог вернуться выше 1.0000, что ставит под сомнение состоятельность его пробития медведями и сохраняет шанс быкам на тестирование сопротивления в районе 1.0050. Доллар/йена не оставляет попыток пробиться выше 111.00
Вчера быками по американскому доллару были предприняты попытки пробить сопротивление в районе 110.90, но все они оказались безуспешными. Откаты к 110.66/60 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет высокими шансы на пробитие 111-й фигуры и рост в направлении 111.40-112.00; потеря 110.00 может сигнализировать о формировании вершины.
С уважением, Антон Харитонов
Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров
-
Антон Харитонов
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- Повідомлень: 4146
- З нами з: 19.09.12
- Подякував: 0 раз.
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