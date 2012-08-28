Авторская аналитика от МОФТ

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 413414415416 Додано: Сер 20 лют, 2019 15:29 Волновой обзор основных валютных пар - 20.02.2019



EUR/USD







Продолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.



GBP/USD







Под давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 20.02.2019EUR/USDПродолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.GBP/USDПод давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.USD/JPYПродолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.USD/CHFПродолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4146 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 15:44 Евро/доллар скорректировался выше



На снижении к поддержке в районе 1.1280 евро был выкуплен за американский доллар. Пробив сопротивление в районе 1.1330, он поднялся до уровня 1.1356, который пока сдерживает натиск быков. Прохождение 1.1300/30 дает им надежду на продвижение в направлении 14-й фигуры; потеря 13-й будет сигнализировать о возобновлении снижения.









Фунт/доллар снова растет



На свежей волне оптимизма в отношении судьбы сделки по Брэкзиту британский фунт в паре с американским долларом вчера активно двигался в восходящем направлении. Вследствие роста им были пробиты сопротивления 1.2940 и 1.3000, что привело к росту до уровня 1.3075. Теперь быки могут быть нацелены на 31-ю фигуру; потеря поддержки в районе 1.3047 вернет фунт/доллар в район 1.3000.









Доллар/франк снизился к 1.0000



На фоне вчерашних распродаж американский доллар снижался против швейцарского франка, вследствие чего была пробита поддержка в районе 1.0030/25 и протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.0000. Отсюда возможны попытки возобновления роста, но чтобы вернуться к 01-й фигуре быкам снова предстоит пробиться через сопротивление в районе 1.0030-1.0060; потеря 1.0000 приведет к снижению в направлении 0.9980/60.









Доллар/йена приблизился к 111.00



В паре с японской йеной американский доллар сохраняет позитивный настрой. Отступив к поддержке в районе 110.50, он снова атаковал сопротивление в районе 110.80 и, пробив его, протестировал уровень 110.92. На подходе к 111-й фигуре он может сталкиваться с интересом на продажу; уверенное ее пробитие откроет путь в направлении 112-й.



На снижении к поддержке в районе 1.1280 евро был выкуплен за американский доллар. Пробив сопротивление в районе 1.1330, он поднялся до уровня 1.1356, который пока сдерживает натиск быков. Прохождение 1.1300/30 дает им надежду на продвижение в направлении 14-й фигуры; потеря 13-й будет сигнализировать о возобновлении снижения.На свежей волне оптимизма в отношении судьбы сделки по Брэкзиту британский фунт в паре с американским долларом вчера активно двигался в восходящем направлении. Вследствие роста им были пробиты сопротивления 1.2940 и 1.3000, что привело к росту до уровня 1.3075. Теперь быки могут быть нацелены на 31-ю фигуру; потеря поддержки в районе 1.3047 вернет фунт/доллар в район 1.3000.На фоне вчерашних распродаж американский доллар снижался против швейцарского франка, вследствие чего была пробита поддержка в районе 1.0030/25 и протестирована поддержка в районе психологического уровня 1.0000. Отсюда возможны попытки возобновления роста, но чтобы вернуться к 01-й фигуре быкам снова предстоит пробиться через сопротивление в районе 1.0030-1.0060; потеря 1.0000 приведет к снижению в направлении 0.9980/60.В паре с японской йеной американский доллар сохраняет позитивный настрой. Отступив к поддержке в районе 110.50, он снова атаковал сопротивление в районе 110.80 и, пробив его, протестировал уровень 110.92. На подходе к 111-й фигуре он может сталкиваться с интересом на продажу; уверенное ее пробитие откроет путь в направлении 112-й. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4146 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 11:57 Фунт позитивно отреагировал на раскол в Консервативной партии



Уход трех депутатов парламента Великобритании из Консервативной партии и их намерение создать Независимую группу вместе с другими депутатами не стало поводом для продаж британского фунта. Тот факт, что эти депутаты являются противниками Брэкзита, наоборот оказал позитивное влияние на его динамику и способствовал росту против доллара США в район 31-й фигуры. Тем не менее, в условиях политических рисков и неопределенности вокруг сделки с ЕС по Брэкзиту фунт остается в уязвимом положении, а его рост был использован для умеренных продаж.



На сегодня запланировано:



12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;

12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;

16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;

17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.



Выход данных по заказам на товары длительного пользования в США может сопровождаться всплеском волатильности в парах с долларом, но их влияние будет ограниченным.







Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru Уход трех депутатов парламента Великобритании из Консервативной партии и их намерение создать Независимую группу вместе с другими депутатами не стало поводом для продаж британского фунта. Тот факт, что эти депутаты являются противниками Брэкзита, наоборот оказал позитивное влияние на его динамику и способствовал росту против доллара США в район 31-й фигуры. Тем не менее, в условиях политических рисков и неопределенности вокруг сделки с ЕС по Брэкзиту фунт остается в уязвимом положении, а его рост был использован для умеренных продаж.На сегодня запланировано:12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe.Выход данных по заказам на товары длительного пользования в США может сопровождаться всплеском волатильности в парах с долларом, но их влияние будет ограниченным.Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4146 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 16:27 Волновой обзор основных валютных пар - 20.02.2019



EUR/USD







Продолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.



GBP/USD







Под давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.



USD/JPY







Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.



USD/CHF







Продолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.



Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ

По материалам traders-union.ru - 20.02.2019EUR/USDПродолжается формирование коррекции (iv) of [iii] of 1 of (С). На окончании данной коррекции, при образовании локального медвежьего импульса, будем открывать новые продажи, с целью взять движение в рамках волны (v) of [iii] of 1 of (С). Тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1098.GBP/USDПод давлением быков нисходящая коррекционная волна [c] of 2 завершилась немного раньше, чем ожидалось. На окончании локальной коррекции будем открывать покупки в рамках волны 3, это движение потенциально направлено в район 1.3284, где установим тейк профит.USD/JPYПродолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой формируется импульсная волна (v) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем с повышенной осторожностью, так как потенциала у этого восходящего движения осталось не много. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.80.USD/CHFПродолжается построение коррекционного движения в рамках волны (4) of C, новые покупки будем открывать после завершения данной коррекции, и образования локального бычьего импульса, с целью взять движение цены в рамках волны (5) of C.Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТПо материалам traders-union.ru С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4146 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 лют, 2019 17:04 Евро/доллар может возобновить снижение



Пробив сопротивление в районе 1.1330, евро смог продолжить рост против американского доллара лишь до уровня 1.1370, после тестирования которого он утратил поддержку в районе 1.1352 и снизился к поддержке 1.1330. Следующей им может быть протестирована поддержка 1.1300-1.1280, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й фигуры. Похождение 1.1352/70 обеспечит рост в район 14-й.









Фунт/доллар снижался после роста



Британский фунт вчера была выкуплен за американский доллар на откате к поддержке в районе 1.3020, после тестирования которой он смог пробить сопротивление в районе 1.3075 и протестировать уровень 1.3108. Тем не менее, на фоне неопределенности вокруг Брэкзита его рост был использован для продаж, вернувших пару к вышеуказанной поддержке. Это повышает риски пробития психологического уровня 1.3000 и снижения в направлении 1.2940-1.2900.









Доллар/франк вернулся выше 1.0000



Вчерашняя атака медведей по американскому доллару на психологический уровень 1.0000 в паре со швейцарским франком завершилась его пробитием и тестированием поддержки в районе 0.9980. После этого доллар смог вернуться выше 1.0000, что ставит под сомнение состоятельность его пробития медведями и сохраняет шанс быкам на тестирование сопротивления в районе 1.0050.









Доллар/йена не оставляет попыток пробиться выше 111.00



Вчера быками по американскому доллару были предприняты попытки пробить сопротивление в районе 110.90, но все они оказались безуспешными. Откаты к 110.66/60 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет высокими шансы на пробитие 111-й фигуры и рост в направлении 111.40-112.00; потеря 110.00 может сигнализировать о формировании вершины.



Пробив сопротивление в районе 1.1330, евро смог продолжить рост против американского доллара лишь до уровня 1.1370, после тестирования которого он утратил поддержку в районе 1.1352 и снизился к поддержке 1.1330. Следующей им может быть протестирована поддержка 1.1300-1.1280, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й фигуры. Похождение 1.1352/70 обеспечит рост в район 14-й.Британский фунт вчера была выкуплен за американский доллар на откате к поддержке в районе 1.3020, после тестирования которой он смог пробить сопротивление в районе 1.3075 и протестировать уровень 1.3108. Тем не менее, на фоне неопределенности вокруг Брэкзита его рост был использован для продаж, вернувших пару к вышеуказанной поддержке. Это повышает риски пробития психологического уровня 1.3000 и снижения в направлении 1.2940-1.2900.Вчерашняя атака медведей по американскому доллару на психологический уровень 1.0000 в паре со швейцарским франком завершилась его пробитием и тестированием поддержки в районе 0.9980. После этого доллар смог вернуться выше 1.0000, что ставит под сомнение состоятельность его пробития медведями и сохраняет шанс быкам на тестирование сопротивления в районе 1.0050.Вчера быками по американскому доллару были предприняты попытки пробить сопротивление в районе 110.90, но все они оказались безуспешными. Откаты к 110.66/60 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет высокими шансы на пробитие 111-й фигуры и рост в направлении 111.40-112.00; потеря 110.00 может сигнализировать о формировании вершины. С уважением, Антон Харитонов

Официальный представитель Международного объединения Форекс трейдеров Антон Харитонов

Повідомлень: 4146 З нами з: 19.09.12 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 413414415416 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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