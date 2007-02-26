Уже 8 лет на рынке
|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 13 гру, 2017 09:46
Уже 8 лет на рынке
wmo.com.ua
Додано: Сер 13 гру, 2017 21:37
Re: Продам WebMoney за наличку. Киев
Куплю / продам WMZ за нал (от 1000 WMZ) / безнал (от 300 WMZ) доллар / гривню по коммерческому курсу.
Дисконт 5% для покупки, 1% для продажи.
Дисконт может меняться.
Додано: Нед 17 гру, 2017 23:12
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:30
Продам 3400 wmz за наличные +1% в вашу сторону в Киеве
- предварительно созваниваемся
- я вам перевожу на ваш кошелек wmz с кодом протекции
- встречаемся - вы мне наличные, а я вам код протекции
0958786682 Андрей.
Додано: Суб 17 бер, 2018 04:18
Продаю WMZ в Одессе
Доброго времени суток!
Продаю WMZ за наличные USD в Одессе
Экономим вместе - вы не платите 5% комиссии терминалам, я не плачу 1% за вывод.
Не фирма, суммы небольшие, сроки обсуждаем. Перевожу с протекцией, код сообщаю после получения наличных.
Работа от $100
E-Mail: slax_linux (с0бака) bigmir.net
Либо пишите в ЛС.
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:44
Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (1 к 1)
Продаем на постоянной основе Web Money WMZ за наличный CASH.
------------
WM - (1 к 1), при объемах, наша доплата (0.5-1%).
Контакт для связи:
+380973745405 (работаем с пн по пт), график работы: с 10 до 20:00.
|