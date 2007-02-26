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Продам WebMoney
за наличку. Киев

Продам WebMoney за наличку. Киев
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 09:46

  Akvell написав:https://www.wmo.com.ua/ - 7 лет на рынке.

Киев, Днепр - наличные.
Украина - Приват 24.


Уже 8 лет на рынке ;)
wmo.com.ua
Akvell
 
Повідомлень: 163
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 21:37

Re: Продам WebMoney за наличку. Киев

Куплю / продам WMZ за нал (от 1000 WMZ) / безнал (от 300 WMZ) доллар / гривню по коммерческому курсу.
Дисконт 5% для покупки, 1% для продажи.
Дисконт может меняться.
Обмен валют
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2017 23:12

  Richi написав:
  alexdort написав:Куплю ВМЗ за наличный доллар нужно 31000 вмз , плачу наличными долларами в Одессе вы мне +2% на вмз
0633641822 Александр

За 2% можно обналичить через вывод на счет и получить в банке. Какой смысл с Вами связываться?

А карту не блочнут если на нее упадет 31000$? :shock:
ВаняДолин
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:30

Продам 3400 wmz за наличные +1% в вашу сторону в Киеве

- предварительно созваниваемся
- я вам перевожу на ваш кошелек wmz с кодом протекции
- встречаемся - вы мне наличные, а я вам код протекции

0958786682 Андрей.
andrew_bargan
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 04:18

Продаю WMZ в Одессе

Доброго времени суток!
Продаю WMZ за наличные USD в Одессе
Экономим вместе - вы не платите 5% комиссии терминалам, я не плачу 1% за вывод.
Не фирма, суммы небольшие, сроки обсуждаем. Перевожу с протекцией, код сообщаю после получения наличных.
Работа от $100
E-Mail: slax_linux (с0бака) bigmir.net
Либо пишите в ЛС.
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 12:51

Продам 500 wmz за наличные $ или грн.

Киев
ITRecr
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:44

Продажа Web Money (WMZ) за наличный CASH (1 к 1)

Продаем на постоянной основе Web Money WMZ за наличный CASH.
------------
WM - (1 к 1), при объемах, наша доплата (0.5-1%).

Контакт для связи:
+380973745405 (работаем с пн по пт), график работы: с 10 до 20:00.
wcb_media_group
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:52

Куплю в Киеве 100WMZ за наличные USD
Sergey777
 
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