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Продам WebMoney за наличку. Киев
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 15 кві, 2019 16:49
Приветствую!
Есть в наличии WMZ. Продаем за наличный CASH (с нашей доплатой до 1.2%)
Также можем обменять:
За Epayments (1 к 1)
За Paxum (ваша доплата 2%)
За ADVCash (ваша доплата 2%)
Персональный аттестат, BL 370+, 11 лет регистрация.
От $10,000 (за наличный CASH)
От $500 (на обмен)
Telegram:
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Додано: Сер 24 лип, 2019 16:48
Продам вмз , нужен $ в лс.
Аттестат продавца ВМ
@sms
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Додано: Сер 31 лип, 2019 16:27
WMR нужно кому-нибудь? Есть приличные обьемы в запасе
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:54
Янднекс деньги продает кто?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 16:44
ChehSaske
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Приват 24 UAH - 514705.87 UAH
Visa/MasterCard UAH - 514705.87 UAH
Монобанк UAH - 514705.87 UAH
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:30
ChehSaske
Резервы валют на данный момент:
Bitcoin - 3.86 BTC
Litecoin - 54.17 LTC
Dash - 10.38 DASH
Zcash - 5.35 ZEC
Яндекс Деньги RUB - 1627.99 RUB
Exmo RUB - 84650.22 RUB
PerfectMoney USD - 7524.61 USD
Advanced Cash USD - 1640.86 USD
PAYEER USD - 20432.92 USD
Exmo USD - 1281.7 USD
Приват 24 UAH - 397752.74 UAH
Visa/MasterCard UAH - 397752.74 UAH
Монобанк UAH - 397752.74 UAH
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