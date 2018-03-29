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Продам WebMoney
за наличку. Киев

Продам WebMoney за наличку. Киев
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 15:49

Продажа WMZ в Киеве с доплатой до 1.2% (Киев)

Приветствую!

Есть в наличии WMZ. Продаем за наличный CASH (с нашей доплатой до 1.2%)

Также можем обменять:
За Epayments (1 к 1)
За Paxum (ваша доплата 2%)
За ADVCash (ваша доплата 2%)

Персональный аттестат, BL 370+, 11 лет регистрация.

От $10,000 (за наличный CASH)
От $500 (на обмен)

Telegram:
@ccmedianetwork
wcb_media_group
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Повідомлень: 71
З нами з: 15.01.15
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:48

Re: Продам WebMoney за наличку. Киев

Продам вмз , нужен $ в лс.
Аттестат продавца ВМ
@sms
@sms
 
Повідомлень: 73
З нами з: 28.01.09
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:27

Re: Продам WebMoney за наличку. Киев

WMR нужно кому-нибудь? Есть приличные обьемы в запасе
mdsd1
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.07.19
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:54

Re: Продам WebMoney за наличку. Киев

Янднекс деньги продает кто?
pvvl
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.01.20
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:44

ChehSaske
Резерв валют на данный момент:

Bitcoin - 3.85 BTC
Litecoin - 107.98 LTC
Dash - 9.81 DASH
Zcash - 0 ZEC
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Exmo RUB - 3876.92 RUB
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PAYEER USD - 2952.67 USD
Exmo USD - 5258.42 USD
Приват 24 UAH - 514705.87 UAH
Visa/MasterCard UAH - 514705.87 UAH
Монобанк UAH - 514705.87 UAH
ChehSaske
 
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З нами з: 13.10.16
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:30

ChehSaske
Резервы валют на данный момент:

Bitcoin - 3.86 BTC
Litecoin - 54.17 LTC
Dash - 10.38 DASH
Zcash - 5.35 ZEC
Яндекс Деньги RUB - 1627.99 RUB
Exmo RUB - 84650.22 RUB
PerfectMoney USD - 7524.61 USD
Advanced Cash USD - 1640.86 USD
PAYEER USD - 20432.92 USD
Exmo USD - 1281.7 USD
Приват 24 UAH - 397752.74 UAH
Visa/MasterCard UAH - 397752.74 UAH
Монобанк UAH - 397752.74 UAH
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:18

Куплю WMZ за наличный доллар в Киеве
с вашей доплатой ± 1.5-2% от объема.
На моменте могу забрать до 160к

Аттестат персональный 12 лет BL 650
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@new_one_stranger
grebenuk_vladimyr
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:35

Re: Продам WebMoney за наличку. Киев

Куплю WMZ за наличный доллар в Киеве
с вашей доплатой ± 0.4% от объема.

Аттестат персональный 12 лет BL 650
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grebenuk_vladimyr
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З нами з: 06.05.15
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