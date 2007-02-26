Пополнение WebMoney через GlobalMoney

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Это правда, наши новости почитаешь - войны не надо. Я пользуюсь системой ГлобалМани и никогда ни о каких проблемах не слышал. Может поэтому и сплю спокойно? Нормально работает все, никаких задержек с зачислением денег, а вопросы с лицензированием нас не должны интересовать. По крайней мере я этим не озадачиваюсь.
Имея деньги, спокойно спать не надо, все счастье проспите) Лучше все-таки быть в курсе событий, которые происходят с теми финансовыми учреждениями, которым Вы доверяете свои деньги.
На данный момент по правилам, согласованным с НБУ, в Украине работают лишь несколько систем, лидером из которых, по данным регулятора, является «ГлобалМани».
Согласно информации Института экономических исследований и политических консультаций, основными игроками рынка называют такие системы. В гривневом сегменте — украинская WebMoney (около 2 млн пользователей в Украине, количество внутрисистемных гривневых трансакций в прошлом году составило 15 млн), LiqPay, НСМЭП (2,7 млн пользователей), Global Money, MoneXy (30 тыс.), MAXI, W1. В негривневом сегменте — «Яндекс.Деньги» (585 тыс.), QIWI, WebMoney Transfer (кроме WMU), PayPal. Большая часть данных по оборотам и пользователям недоступна: опрошенные эксперты затруднялись или отказывались назвать такие цифры. Это данные на ноябрь прошлого года. (http://www.banki.ua/news/lenta/?id=226150)