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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
41
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10

Банк просто ужасный, закрывал ЧП, пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было, потом еще и документы поданные мной на закрытие таинственным образом исчезли, это же банковская структура, как такое может быть? Больше никогда с ними связываться не буду!
Hermann
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Повідомлень: 5
З нами з: 06.02.18
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:04

  Hermann написав:пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было

А зачем? -- три года не пользоваться -- он сам закроется...
_hunter
 
Повідомлень: 663
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 04:35

просто так даже кошки не родятся
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 08:21

  Амвросий написав:просто так даже кошки не родятся

Если на счёту нет средств , не было движений свыше 36 месяцев , согласно дкбо банк имеет право закрыть счёт без собственника счёта и подачи заявления.
никому не верю
sens
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