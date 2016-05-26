Правекс-Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10
Банк просто ужасный, закрывал ЧП, пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было, потом еще и документы поданные мной на закрытие таинственным образом исчезли, это же банковская структура, как такое может быть? Больше никогда с ними связываться не буду!
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:04
Додано: Нед 11 лют, 2018 08:21
Если на счёту нет средств , не было движений свыше 36 месяцев , согласно дкбо банк имеет право закрыть счёт без собственника счёта и подачи заявления.
никому не верю
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