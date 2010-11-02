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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10

Банк просто ужасный, закрывал ЧП, пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было, потом еще и документы поданные мной на закрытие таинственным образом исчезли, это же банковская структура, как такое может быть? Больше никогда с ними связываться не буду!
Hermann
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:04

  Hermann написав:пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было

А зачем? -- три года не пользоваться -- он сам закроется...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 04:35

просто так даже кошки не родятся
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 08:21

  Амвросий написав:просто так даже кошки не родятся

Если на счёту нет средств , не было движений свыше 36 месяцев , согласно дкбо банк имеет право закрыть счёт без собственника счёта и подачи заявления.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:41

sens право имеет, но не обязан :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 18:46

  Амвросий написав:sens право имеет, но не обязан :)
зачем банку плодить нулевые счета и поддерживать по ним жизнь ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 01:20

sens например, чтобы стричь абонплату
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 06:04

  Амвросий написав:sens например, чтобы стричь абонплату
с нулевого счета,когда клиент никогда не появится ?…это все Ваши фантазии
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:49

Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. Нашел что Правекс вроде так работает, знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:51

  Molchyn написав:Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. Нашел что Правекс вроде так работает, знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?


А не спамить в каждой теме не пробовали?!
slasva
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