Правекс-Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10
Банк просто ужасный, закрывал ЧП, пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было, потом еще и документы поданные мной на закрытие таинственным образом исчезли, это же банковская структура, как такое может быть? Больше никогда с ними связываться не буду!
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:04
Додано: Нед 11 лют, 2018 08:21
Если на счёту нет средств , не было движений свыше 36 месяцев , согласно дкбо банк имеет право закрыть счёт без собственника счёта и подачи заявления.
никому не верю
Додано: Нед 11 лют, 2018 18:46
зачем банку плодить нулевые счета и поддерживать по ним жизнь ???
никому не верю
Додано: Чет 15 лют, 2018 06:04
с нулевого счета,когда клиент никогда не появится ?…это все Ваши фантазии
никому не верю
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:36
для таких общих вопросов и тема есть специальная -- "байки про банки"...
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