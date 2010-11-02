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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2018 14:10
Банк просто ужасный, закрывал ЧП, пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было, потом еще и документы поданные мной на закрытие таинственным образом исчезли, это же банковская структура, как такое может быть? Больше никогда с ними связываться не буду!
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Hermann
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Додано: Чет 08 лют, 2018 19:04
Hermann написав:
пол года бегал не мог закрыть счет, хотя никаких долгов перед банком не было
А зачем? -- три года не пользоваться -- он сам закроется...
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_hunter
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Додано: Нед 11 лют, 2018 04:35
просто так даже кошки не родятся
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Амвросий
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Додано: Нед 11 лют, 2018 08:21
Амвросий написав:
просто так даже кошки не родятся
Если на счёту нет средств , не было движений свыше 36 месяцев , согласно дкбо банк имеет право закрыть счёт без собственника счёта и подачи заявления.
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 11 лют, 2018 18:46
Амвросий написав:sens
право имеет, но не обязан
зачем банку плодить нулевые счета и поддерживать по ним жизнь ???
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 15 лют, 2018 01:20
sens например, чтобы стричь абонплату
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Амвросий
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Додано: Чет 15 лют, 2018 06:04
Амвросий написав:sens
например, чтобы стричь абонплату
с нулевого счета,когда клиент никогда не появится ?…это все Ваши фантазии
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 28 бер, 2018 14:36
для таких общих вопросов и тема есть специальная -- "байки про банки"...
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_hunter
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:13
Как у банка с выдачей валютных депо? Или лучше не связываться? Как то много негатива на ветке
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artemiustas
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