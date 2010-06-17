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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 вер, 2018 13:09
Re: Правекс-Банк
Ой только не надо отписок. Перевод денег на карту правекс с другой карты просто не работает. А тестером я не нанимался для вас с вашим топовым пакетом Фамилия. Уже переписывались с поддержкой по поводу невозможности платежа по реквизитам с правекс на правекс. Сказали что так и надо.
Додано: Чет 20 вер, 2018 14:38
rst8196 Чтобы Вам помочь, необходимо проанализировать возникшие ошибки. Сложности в работе системы не обнаружены, что исключает факт массовой ошибки.
Для детального рассмотрения Вашего запроса: online.pravex@pravex.ua
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:31
Кредитна картка PRAVEX
Кто-то пользуется
Бесплатна или есть неотключаемые страховки и т.д.
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