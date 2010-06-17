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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 13:09

Re: Правекс-Банк

Ой только не надо отписок. Перевод денег на карту правекс с другой карты просто не работает. А тестером я не нанимался для вас с вашим топовым пакетом Фамилия. Уже переписывались с поддержкой по поводу невозможности платежа по реквизитам с правекс на правекс. Сказали что так и надо.
rst8196
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 14:38

rst8196 Чтобы Вам помочь, необходимо проанализировать возникшие ошибки. Сложности в работе системы не обнаружены, что исключает факт массовой ошибки.

Для детального рассмотрения Вашего запроса: online.pravex@pravex.ua
Pravex
 
Повідомлень: 45
З нами з: 15.12.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:31

Кредитна картка PRAVEX

Кто-то пользуется Кредитна картка PRAVEX?
Бесплатна или есть неотключаемые страховки и т.д.
ramaz
 
Повідомлень: 165
З нами з: 12.07.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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