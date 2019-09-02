Ой только не надо отписок. Перевод денег на карту правекс с другой карты просто не работает. А тестером я не нанимался для вас с вашим топовым пакетом Фамилия. Уже переписывались с поддержкой по поводу невозможности платежа по реквизитам с правекс на правекс. Сказали что так и надо.
Сегодня обнаружил вот такой Рейтинг кредитних карток для мандрівників, в котором лидирует Famiglia от Правекс-банк. Тема путешествий мне интересна, как и тема выбора карт для путешествий, поэтому поискал информацию об этом пакете, но оказалось, что ее не очень много. В этой теме есть несколько постов, но они не очень свежие и больше относятся к плюсам этого пакета в плане медицинской страховки. Есть ли здесь пользователи этого пакета, которые на личном опыте могут рассказать о его плюсах, минусах и "подводных камнях"? Правда, если судить по голосованию, то и у самого банка есть немало минусов...
ingtrans написав:Сегодня обнаружил вот такой Рейтинг кредитних карток для мандрівників, в котором лидирует Famiglia от Правекс-банк. Тема путешествий мне интересна, как и тема выбора карт для путешествий, поэтому поискал информацию об этом пакете, но оказалось, что ее не очень много. В этой теме есть несколько постов, но они не очень свежие и больше относятся к плюсам этого пакета в плане медицинской страховки. Есть ли здесь пользователи этого пакета, которые на личном опыте могут рассказать о его плюсах, минусах и "подводных камнях"? Правда, если судить по голосованию, то и у самого банка есть немало минусов...
Оно и на не на никому. обычная кредитка за 3900. За 3500 можно взять симу платину с кб и путешествовать с бонусами.
curiousobro написав:Оно и на не на никому. обычная кредитка за 3900. За 3500 можно взять симу платину с кб и путешествовать с бонусами.
Почему обычная? Из имеющейся на сайте информации:
ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК ВИСТАЧИТЬ НА ВСЮ ВАШУ РОДИНУ в UAH, USD, EUR 4 шт. – чипові, безконтактні картки Mastercard Platinum/Visa Platinum 6 шт. – карток Mastercard Debit
Плюс дополнительно за 1500 грн к пакету можно заказать World Elite.
+ 4 платины (причем "Картки Platinum дітям від 4 років") за 3900 и, если я правильно понимаю, 3900 за весь пакет, а не каждую карту отдельно, - это, на мой взгляд, неплохая цена, как и 1500 за World Elite.
Кроме того, опять же если верить информации с сайта:
СПЕЦІАЛЬНІ ТАРИФИ • Річна або щомісячна (300 грн/міс.) плата за пакет; • У разі вибору щомісячної плати: - 2 місяці безкоштовний пільговий період користування пакетом; - з 3-го місяця щомісячна плата не стягується при виконанні умов «Smart Pricing»: середньоденні залишки на картці від 50 тис.грн/міс. або сума покупок карткою від 15 тис.грн/міс. • Зберігаючи залишки коштів на картці отримуйте додатковий дохід завдяки підвищеній відсотковій ставці: 8% в UAH; 0,5% в $ та € • Економія на кожному $ або € при розрахунках карткою за кордоном завдяки вигідному курсу конвертації • Відсутність плати за конвертацію валюти по карткам • Безкоштовне поповнення рахунку, в т.ч. третіми особами • Безкоштовне зарахування валюти та гривні безготівковим шляхом • Безкоштовний SMS та Інтернет-банкінг • Безкоштовне зняття готівки у відділеннях Банку та банкоматах на території України й банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo за кордоном в рамках лімітів: - На території України до 250 тис.грн або екв.: 100 тис.грн. у відділеннях ПРАВЕКС БАНКу; 100 тис.грн. в банкоматах ПРАВЕКС БАНКу та 50 тис.грн. в банкоматах інших банків в Україні, в т.ч.об’єднаної банкоматної мережі «Атмосфера» та банків-партнерів «UKRSIBBANK» й «УКРГАЗБАНК» - За кордоном: в банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo: без обмежень з картрахунків в USD, EUR та 50 тис.грн екв. з картрахунків в UAH