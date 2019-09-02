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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 215216217218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 13:09

Re: Правекс-Банк

Ой только не надо отписок. Перевод денег на карту правекс с другой карты просто не работает. А тестером я не нанимался для вас с вашим топовым пакетом Фамилия. Уже переписывались с поддержкой по поводу невозможности платежа по реквизитам с правекс на правекс. Сказали что так и надо.
rst8196
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Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 14:38

rst8196 Чтобы Вам помочь, необходимо проанализировать возникшие ошибки. Сложности в работе системы не обнаружены, что исключает факт массовой ошибки.

Для детального рассмотрения Вашего запроса: online.pravex@pravex.ua
Pravex
 
Повідомлень: 45
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:31

Кредитна картка PRAVEX

Кто-то пользуется Кредитна картка PRAVEX?
Бесплатна или есть неотключаемые страховки и т.д.
ramaz
 
Повідомлень: 284
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:45

  ramaz написав:Кредитна картка PRAVEX

Кто-то пользуется Кредитна картка PRAVEX?
Бесплатна или есть неотключаемые страховки и т.д.


Страховок никаких нет, льготный период 60 дней. Погашение 7% от суммы снятия до 20 числа ежемесячно.
olchakisa
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:38

Сегодня обнаружил вот такой Рейтинг кредитних карток для мандрівників, в котором лидирует Famiglia от Правекс-банк. Тема путешествий мне интересна, как и тема выбора карт для путешествий, поэтому поискал информацию об этом пакете, но оказалось, что ее не очень много. В этой теме есть несколько постов, но они не очень свежие и больше относятся к плюсам этого пакета в плане медицинской страховки.
Есть ли здесь пользователи этого пакета, которые на личном опыте могут рассказать о его плюсах, минусах и "подводных камнях"? Правда, если судить по голосованию, то и у самого банка есть немало минусов...
ingtrans
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Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:44

  ingtrans написав:Сегодня обнаружил вот такой Рейтинг кредитних карток для мандрівників, в котором лидирует Famiglia от Правекс-банк. Тема путешествий мне интересна, как и тема выбора карт для путешествий, поэтому поискал информацию об этом пакете, но оказалось, что ее не очень много. В этой теме есть несколько постов, но они не очень свежие и больше относятся к плюсам этого пакета в плане медицинской страховки.
Есть ли здесь пользователи этого пакета, которые на личном опыте могут рассказать о его плюсах, минусах и "подводных камнях"? Правда, если судить по голосованию, то и у самого банка есть немало минусов...

Оно и на не на никому.
обычная кредитка за 3900.
За 3500 можно взять симу платину с кб и путешествовать с бонусами.
curiousobro
 
Повідомлень: 2297
З нами з: 21.07.17
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:49

  curiousobro написав:Оно и на не на никому.
обычная кредитка за 3900.
За 3500 можно взять симу платину с кб и путешествовать с бонусами.

Почему обычная?
Из имеющейся на сайте информации:
ПРЕМІАЛЬНИХ КАРТОК ВИСТАЧИТЬ НА ВСЮ ВАШУ РОДИНУ в UAH, USD, EUR
4 шт. – чипові, безконтактні картки Mastercard Platinum/Visa Platinum
6 шт. – карток Mastercard Debit

Плюс дополнительно за 1500 грн к пакету можно заказать World Elite.

+
4 платины (причем "Картки Platinum дітям від 4 років") за 3900 и, если я правильно понимаю, 3900 за весь пакет, а не каждую карту отдельно, - это, на мой взгляд, неплохая цена, как и 1500 за World Elite.

Кроме того, опять же если верить информации с сайта:
СПЕЦІАЛЬНІ ТАРИФИ
• Річна або щомісячна (300 грн/міс.) плата за пакет;
• У разі вибору щомісячної плати:
- 2 місяці безкоштовний пільговий період користування пакетом;
- з 3-го місяця щомісячна плата не стягується при виконанні умов
«Smart Pricing»: середньоденні залишки на картці від 50
тис.грн/міс. або сума покупок карткою від 15 тис.грн/міс.
• Зберігаючи залишки коштів на картці отримуйте додатковий дохід
завдяки підвищеній відсотковій ставці: 8% в UAH; 0,5% в $ та €
• Економія на кожному $ або € при розрахунках карткою за
кордоном завдяки вигідному курсу конвертації
• Відсутність плати за конвертацію валюти по карткам
• Безкоштовне поповнення рахунку, в т.ч. третіми особами
• Безкоштовне зарахування валюти та гривні безготівковим шляхом
• Безкоштовний SMS та Інтернет-банкінг
• Безкоштовне зняття готівки у відділеннях Банку та банкоматах на
території України й банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo за
кордоном в рамках лімітів:
- На території України до 250 тис.грн або екв.:
100 тис.грн. у відділеннях ПРАВЕКС БАНКу;
100 тис.грн. в банкоматах ПРАВЕКС БАНКу та
50 тис.грн. в банкоматах інших банків в Україні, в т.ч.об’єднаної банкоматної
мережі «Атмосфера» та банків-партнерів «UKRSIBBANK» й «УКРГАЗБАНК»
- За кордоном: в банкоматах банків групи Intesa Sanpaolo:
без обмежень з картрахунків в USD, EUR та
50 тис.грн екв. з картрахунків в UAH
ingtrans
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Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:19

  ingtrans написав:...

Вы сотрудник чтоль? :)

Или агент по впариванию этого пакета?
curiousobro
 
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