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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
57
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 08:01

Diego
Пишите кадастровый номер, пробьем все по документам :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31

asteriks мабуть курс був дуже смачним, раз 1.5 години стояли :lol:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:41

Re: Правекс-Банк

С начала сентября добавили поддержку Google Pay для MasterCard, а сейчас и для Visa.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:48

Re: Правекс-Банк

Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:55

Re: Правекс-Банк

  stuermer01 написав:Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?

А по какому поводу иск? У них, как и у многих других банков, предусмотрена оплата да обслуживание неактивной карты, и Вы должны были с тарифами ознакомиться при оформлении карты. Хотя 639 грн что-то сильно много, если только за один месяц за одну карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:58

  ingtrans написав:
  stuermer01 написав:Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?

А по какому поводу иск? У них, как и у многих других банков, предусмотрена оплата да обслуживание неактивной карты, и Вы должны были с тарифами ознакомиться при оформлении карты. Хотя 639 грн что-то сильно много, если только за один месяц за одну карту.


похоже что за Фамилию, хотя там уже не помню сколько помесячно если не лежит 50к
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:07

Re: Правекс-Банк

ага, фамиглия карлеоне
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:21

stuermer01
А почему так много получилось? Сейчас посмотрел, у них так по тарифам:
залишок грошових коштів на рахунку, але не більше 200 грн./7$/7€

Дополнительные карты выпущены с отдельными картсчетами и карты не использовались больше года?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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