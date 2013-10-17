Diego
Пишите кадастровый номер, пробьем все по документам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 08:01
Diego
Пишите кадастровый номер, пробьем все по документам
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:31
asteriks мабуть курс був дуже смачним, раз 1.5 години стояли
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:41
Re: Правекс-Банк
С начала сентября добавили поддержку Google Pay для MasterCard, а сейчас и для Visa.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:48
Re: Правекс-Банк
Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:55
Re: Правекс-Банк
А по какому поводу иск? У них, как и у многих других банков, предусмотрена оплата да обслуживание неактивной карты, и Вы должны были с тарифами ознакомиться при оформлении карты. Хотя 639 грн что-то сильно много, если только за один месяц за одну карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:58
похоже что за Фамилию, хотя там уже не помню сколько помесячно если не лежит 50к
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:07
Re: Правекс-Банк
ага, фамиглия карлеоне
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:21
stuermer01
А почему так много получилось? Сейчас посмотрел, у них так по тарифам:
Дополнительные карты выпущены с отдельными картсчетами и карты не использовались больше года?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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