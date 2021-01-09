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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:55
Re: Правекс-Банк
ну да написали же, какие-то пункты не выполнил.
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:54
Re: Правекс-Банк
Иск не имеет смысла, только судовый сбор будет примерно равен 600грн.
Рассмотрение дела примерно через год (сейчас суды завалены делами).
Но самое главное результат будет не в Вашу пользу, ведь получая карту Вы подписались под тарифами
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:56
Re: Правекс-Банк
Смещает вот это:
ИМХО, при таком раскладе не должно было быть никаких штрафов за неиспользование.
С другой стороны, а откуда тогда списали 639 грн?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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