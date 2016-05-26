|
|
|
Правекс-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 16:55
ну да написали же, какие-то пункты не выполнил.
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:54
stuermer01 написав:
ну да написали же, какие-то пункты не выполнил.
Иск не имеет смысла, только судовый сбор будет примерно равен 600грн.
Рассмотрение дела примерно через год (сейчас суды завалены делами).
Но самое главное результат будет не в Вашу пользу, ведь получая карту Вы подписались под тарифами
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:56
ukrprom2014 написав:
ведь получая карту Вы подписались под тарифами
Смещает вот это:
stuermer01 написав:
Выпустили летом карту бесплатно принудительно, она мне не нужна, я ее не забрал
.
ИМХО, при таком раскладе не должно было быть никаких штрафов за неиспользование.
С другой стороны, а откуда тогда списали 639 грн?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2201
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:44
ingtrans написав:
откуда тогда списали 639 грн
Овердрафт нарисовали.
Хорошие % насчитали.
А то что карту физически не забрал никого не интересует.
Договор подписал, Тарифы тоже.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2423
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54
ukrprom2014 написав: ingtrans написав:
откуда тогда списали 639 грн
Овердрафт нарисовали.
Хорошие % насчитали.
А то что карту физически не забрал никого не интересует.
Договор подписал, Тарифы тоже.
Так карту активируешь, когда забираешь. До этого она не рабочая.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2201
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45361
|5569123
|
|
|60
|12334
|
Пон 11 січ, 2021 11:00
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19054
|2689067
|
|