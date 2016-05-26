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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
57
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 16:55

Re: Правекс-Банк

ну да написали же, какие-то пункты не выполнил.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:54

Re: Правекс-Банк

  stuermer01 написав:ну да написали же, какие-то пункты не выполнил.

Иск не имеет смысла, только судовый сбор будет примерно равен 600грн.
Рассмотрение дела примерно через год (сейчас суды завалены делами).
Но самое главное результат будет не в Вашу пользу, ведь получая карту Вы подписались под тарифами :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2423
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:56

Re: Правекс-Банк

  ukrprom2014 написав:ведь получая карту Вы подписались под тарифами

Смещает вот это:
  stuermer01 написав:Выпустили летом карту бесплатно принудительно, она мне не нужна, я ее не забрал.

ИМХО, при таком раскладе не должно было быть никаких штрафов за неиспользование.
С другой стороны, а откуда тогда списали 639 грн?
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:44

Re: Правекс-Банк

  ingtrans написав:откуда тогда списали 639 грн

Овердрафт нарисовали.
Хорошие % насчитали.
А то что карту физически не забрал никого не интересует.
Договор подписал, Тарифы тоже.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:откуда тогда списали 639 грн

Овердрафт нарисовали.
Хорошие % насчитали.
А то что карту физически не забрал никого не интересует.
Договор подписал, Тарифы тоже.

Так карту активируешь, когда забираешь. До этого она не рабочая.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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З нами з: 31.07.19
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