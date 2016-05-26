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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:34
stuermer01 написав: _hunter написав: stuermer01 написав:
Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?
Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?
если нет, будут!
Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
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