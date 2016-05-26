Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:34
Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:14
Re: Правекс-Банк
банчик специфический, кроме STP откупа валюты и 100к снятия нала фо фри ловить тут особо нечего
кредит на квартиру разве что )
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