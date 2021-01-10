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Обслуговування в українських
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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
57
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:34

  stuermer01 написав:
  _hunter написав:
  stuermer01 написав:Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?

Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?

если нет, будут!

Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:14

Re: Правекс-Банк

банчик специфический, кроме STP откупа валюты и 100к снятия нала фо фри ловить тут особо нечего
кредит на квартиру разве что )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:09

  _hunter написав:
  stuermer01 написав:
  _hunter написав:Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?

если нет, будут!

Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".

Нет не стОит!
Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!
stuermer01
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  #<1 ... 225226227228
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