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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:34
stuermer01 написав: _hunter написав: stuermer01 написав:
Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?
Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?
если нет, будут!
Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:14
банчик специфический, кроме STP откупа валюты и 100к снятия нала фо фри ловить тут особо нечего
кредит на квартиру разве что )
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:09
_hunter написав: stuermer01 написав: _hunter написав:
Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?
если нет, будут!
Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
Нет не стОит!
Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ
ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:55
сказал остап, понижая голос до полной нелегальности
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:42
stuermer01 написав:
Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ
ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!
во-первых: нет
https://lawyer.ua/articles/institut_mas ... raine.html
В Украине институт массового иска еще не введен, однако уже широко обсуждается в юридических кругах.
во-вторых: действуйте!
Но, повторюсь:
_hunter написав:
ответ на вопрос: "никто не подает".
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:59
Поправка: "ждеТЕ
", ждите дальше.
_hunter написав: stuermer01 написав:
Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ ждеТЕ
в коррупционном болоте! Пора действовать!
во-первых: нет
https://lawyer.ua/articles/institut_mas ... raine.html
В Украине институт массового иска еще не введен, однако уже широко обсуждается в юридических кругах.
во-вторых: действуйте!
Но, повторюсь:
_hunter написав:
ответ на вопрос: "никто не подает".
Пара цитат Президента:
"Чортам тут не місце"
"Дехто втратив нюх ще задовго до ковіду"
ДумайТЕ
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:08
чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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