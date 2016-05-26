Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:34
stuermer01 написав: _hunter написав: stuermer01 написав:
Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом!
Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?
Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?
если нет, будут!
Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
_hunter
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:14
банчик специфический, кроме STP откупа валюты и 100к снятия нала фо фри ловить тут особо нечего
кредит на квартиру разве что )
cohan
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:09
_hunter написав: stuermer01 написав: _hunter написав:
Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?
если нет, будут!
Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
Нет не стОит!
Во-первых коллективные иски есть, во вторых
УЖЕ 30 ЛЕТ
ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!
stuermer01
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:55
сказал остап, понижая голос до полной нелегальности
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Додано: Вів 12 січ, 2021 10:42
stuermer01 написав:
Во-первых коллективные иски есть, во вторых
УЖЕ 30 ЛЕТ
ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!
во-первых: нет
В Украине институт массового иска еще не введен, однако уже широко обсуждается в юридических кругах.
https://lawyer.ua/articles/institut_mas ... raine.html
во-вторых: действуйте!
Но, повторюсь:
_hunter написав:
ответ на вопрос: "никто не подает".
_hunter
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Додано: Вів 12 січ, 2021 13:59
Поправка: "
ждеТЕ
", ждите дальше.
_hunter написав: stuermer01 написав:
Во-первых коллективные иски есть, во вторых
УЖЕ 30 ЛЕТ ждеТЕ
в коррупционном болоте! Пора действовать!
во-первых: нет
В Украине институт массового иска еще не введен, однако уже широко обсуждается в юридических кругах.
https://lawyer.ua/articles/institut_mas ... raine.html
во-вторых: действуйте!
Но, повторюсь:
_hunter написав:
ответ на вопрос: "никто не подает".
Пара цитат Президента:
"Чортам тут не місце"
"Дехто втратив нюх ще задовго до ковіду"
ДумайТЕ
stuermer01
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:08
чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:39
Ромасик написав:
чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.
клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -
они и есть эта обобщенная группа.
Если бы я знал об этих комиссиях с июля, то конечно я бы закрыл счет еще тогда! Но они нарочно об этом не сообщили, чтобы снимать втихаря комиссии со счета.
Только сейчас пришло СМС от них, что нужно подтвердить остатки на счетах, это наверное требование НБУ потому, что от другого банка пришел тоже такой емейл. Поэтому только сейчас я это обнаружил.
stuermer01
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Додано: Сер 13 січ, 2021 21:57
За 11 месяцев Правекс Банк наколядовал убытокв - 170,7 млн грн.
Камешком на донышко
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:19
stuermer01 написав:
клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -
они и есть эта обобщенная группа.
Если бы я знал об этих комиссиях с июля, то конечно я бы закрыл счет еще тогда! Но они нарочно об этом не сообщили, чтобы снимать втихаря комиссии со счета.
Только сейчас пришло СМС от них, что нужно подтвердить остатки на счетах, это наверное требование НБУ потому, что от другого банка пришел тоже такой емейл. Поэтому только сейчас я это обнаружил.
Причем СМС-банкинг был подключен на карту и СМС приходили раньше о движении средств на счету. Но конечно же СМС о снятии комиссий ежемесячно по 50 грн. и 200 грн. не приходили! Это типичное мошенничество.
stuermer01
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