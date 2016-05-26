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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
57
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:34

  stuermer01 написав:
  _hunter написав:
  stuermer01 написав:Эти жулики содрали 639 грн за полгода со счета за непользование счетом! Кто-то подает на них в суд коллективный иск, чтобы присоединиться?

Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?

если нет, будут!

Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:14

Re: Правекс-Банк

банчик специфический, кроме STP откупа валюты и 100к снятия нала фо фри ловить тут особо нечего
кредит на квартиру разве что )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:09

  _hunter написав:
  stuermer01 написав:
  _hunter написав:Разве в украинской судовой практике есть коллективные иски?

если нет, будут!

Так, может, их появления дождаться стоит? -- ответ на вопрос: "никто не подает".

Нет не стОит!
Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:55

сказал остап, понижая голос до полной нелегальности
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:42

  stuermer01 написав:Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ ждем в коррупционном болоте! Пора действовать!

во-первых: нет
В Украине институт массового иска еще не введен, однако уже широко обсуждается в юридических кругах.

https://lawyer.ua/articles/institut_mas ... raine.html
во-вторых: действуйте!

Но, повторюсь:
  _hunter написав:ответ на вопрос: "никто не подает".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:59

Поправка: "ждеТЕ", ждите дальше.

  _hunter написав:
  stuermer01 написав:Во-первых коллективные иски есть, во вторых УЖЕ 30 ЛЕТ ждеТЕ в коррупционном болоте! Пора действовать!

во-первых: нет
В Украине институт массового иска еще не введен, однако уже широко обсуждается в юридических кругах.

https://lawyer.ua/articles/institut_mas ... raine.html
во-вторых: действуйте!

Но, повторюсь:
  _hunter написав:ответ на вопрос: "никто не подает".


Пара цитат Президента:
"Чортам тут не місце"
"Дехто втратив нюх ще задовго до ковіду"
ДумайТЕ
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:08

чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:39

Re: Правекс-Банк

  Ромасик написав:чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.

клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -
они и есть эта обобщенная группа.

Если бы я знал об этих комиссиях с июля, то конечно я бы закрыл счет еще тогда! Но они нарочно об этом не сообщили, чтобы снимать втихаря комиссии со счета.

Только сейчас пришло СМС от них, что нужно подтвердить остатки на счетах, это наверное требование НБУ потому, что от другого банка пришел тоже такой емейл. Поэтому только сейчас я это обнаружил.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:57

Re: Правекс-Банк

За 11 месяцев Правекс Банк наколядовал убытокв - 170,7 млн грн.
Камешком на донышко :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:19

  stuermer01 написав:клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -
они и есть эта обобщенная группа.

Если бы я знал об этих комиссиях с июля, то конечно я бы закрыл счет еще тогда! Но они нарочно об этом не сообщили, чтобы снимать втихаря комиссии со счета.

Только сейчас пришло СМС от них, что нужно подтвердить остатки на счетах, это наверное требование НБУ потому, что от другого банка пришел тоже такой емейл. Поэтому только сейчас я это обнаружил.

Причем СМС-банкинг был подключен на карту и СМС приходили раньше о движении средств на счету. Но конечно же СМС о снятии комиссий ежемесячно по 50 грн. и 200 грн. не приходили! Это типичное мошенничество.
stuermer01
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