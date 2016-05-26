Правекс-Банк

Додано: Сер 13 січ, 2021 15:39

Ромасик написав: чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска. чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.

клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -они и есть эта обобщенная группа.Если бы я знал об этих комиссиях с июля, то конечно я бы закрыл счет еще тогда! Но они нарочно об этом не сообщили, чтобы снимать втихаря комиссии со счета.Только сейчас пришло СМС от них, что нужно подтвердить остатки на счетах, это наверное требование НБУ потому, что от другого банка пришел тоже такой емейл. Поэтому только сейчас я это обнаружил.