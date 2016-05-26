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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:37
stuermer01 написав: Ромасик написав:
чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.
клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -
они и есть эта обобщенная группа.
отлично, не забудьте держать нас в курсе результата.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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