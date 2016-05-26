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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 300
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
57
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
48
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:37

  stuermer01 написав:
  Ромасик написав:чтобы подать коллективный иск, нужно обосновать принадлженость каждого истца к этому коллективу и обобщаемость этого иска.

клиенты одного банка, понесшие убытки из-за того, что банк их не уведомил "належним чином" (т.е. по СМС, емейл или по почте) об изменении тарифа -
они и есть эта обобщенная группа.

отлично, не забудьте держать нас в курсе результата.
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Ромасик
 
Повідомлень: 1330
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  #<1 ... 226227228229
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