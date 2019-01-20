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Правекс-Банк
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Додано: Нед 28 бер, 2021 02:22
Незрозуміла (для мене) історія трапилась. Двічі з картки "Правексу" знімав зарплатню в банкоматах "Правексу" і двічі списувалась комісія(?!). Двічі звертався на гл, результат приблизно такий: "Кошти дійсно були на деякий час заморожені, уже повернулись на рахунок". Але ні у виписці, ні по факту повторного зняття коштів - ніякого повернення ні перший, ні другий раз я не побачив
Вирішив змінити банк для отримання зарплати, але в бухгалтерії "порадували": або "Правекс", або "Ощад", або "Приват", з іншими банками не працюємо!
І тут я задумався: чи є сенс міняти "Правекс" на "Ощад" чи "Приват"..?
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AleksD
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Додано: Нед 28 бер, 2021 08:51
AleksD написав:
Незрозуміла (для мене) історія трапилась. Двічі з картки "Правексу" знімав зарплатню в банкоматах "Правексу" і двічі списувалась комісія(?!). Двічі звертався на гл, результат приблизно такий: "Кошти дійсно були на деякий час заморожені, уже повернулись на рахунок". Але ні у виписці, ні по факту повторного зняття коштів - ніякого повернення ні перший, ні другий раз я не побачив
Вирішив змінити банк для отримання зарплати, але в бухгалтерії "порадували": або "Правекс", або "Ощад", або "Приват", з іншими банками не працюємо!
І тут я задумався: чи є сенс міняти "Правекс" на "Ощад" чи "Приват"..?
смысл есть только в доступности банкоматов
а так - Вы напишИте им, с вопросами по конкретным цифрам в выписке, жолжны ж они ответить
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:09
запустили накопительный счет, 7-8%
только увидел что в прошлом году за неактивность снимали с долларовой, иэх
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:12
Таки сегодня появился Себрегательный счет с 8%. Надо попробовать. Далеко не самые плохие проценты по нынешним временам.
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ingtrans
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:22
ingtrans написав: cohan написав:
запустили накопительный счет, 7-8%
Тоже недавно уведомление пришло?
та прилшло раньше,
я пока злой за 20 долл потери, у меня две долларовых - изза отсутствия сейфа как раз, одной снимал-пользовался, вторую платил в нете, пользовал редко, т.к. MCC у Альфы лучше , и вот, пожалуйста, неактивность (
в общем, расслабляться нельзя
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:53
cohan написав:
я пока злой за 20 долл потери, у меня две долларовых - изза отсутствия сейфа как раз, одной снимал-пользовался, вторую платил в нете, пользовал редко, т.к. MCC у Альфы лучше , и вот, пожалуйста, неактивность (
А активности больше года не было по одной карте или по всем картам? Я сейчас по своим посмотрел - есть одна карта, по которой в этом месяце будет год без активности. Вот и думаю, может надо срочно проявить активность.
PS. На всякий случай поактивничал на 1 цент.
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ingtrans
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:30
ingtrans написав: cohan написав:
я пока злой за 20 долл потери, у меня две долларовых - изза отсутствия сейфа как раз, одной снимал-пользовался, вторую платил в нете, пользовал редко, т.к. MCC у Альфы лучше , и вот, пожалуйста, неактивность (
А активности больше года не было по одной карте или по всем картам? Я сейчас по своим посмотрел - есть одна карта, по которой в этом месяце будет год без активности. Вот и думаю, может надо срочно проявить активность.
PS. На всякий случай поактивничал на 1 цент.
по одной, гривна (ну ессно) и евро норм
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cohan
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