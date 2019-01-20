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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 302
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
58
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 02:22

Re: Правекс-Банк

Незрозуміла (для мене) історія трапилась. Двічі з картки "Правексу" знімав зарплатню в банкоматах "Правексу" і двічі списувалась комісія(?!). Двічі звертався на гл, результат приблизно такий: "Кошти дійсно були на деякий час заморожені, уже повернулись на рахунок". Але ні у виписці, ні по факту повторного зняття коштів - ніякого повернення ні перший, ні другий раз я не побачив :evil:
Вирішив змінити банк для отримання зарплати, але в бухгалтерії "порадували": або "Правекс", або "Ощад", або "Приват", з іншими банками не працюємо!
І тут я задумався: чи є сенс міняти "Правекс" на "Ощад" чи "Приват"..? :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 08:51

  AleksD написав:Незрозуміла (для мене) історія трапилась. Двічі з картки "Правексу" знімав зарплатню в банкоматах "Правексу" і двічі списувалась комісія(?!). Двічі звертався на гл, результат приблизно такий: "Кошти дійсно були на деякий час заморожені, уже повернулись на рахунок". Але ні у виписці, ні по факту повторного зняття коштів - ніякого повернення ні перший, ні другий раз я не побачив :evil:
Вирішив змінити банк для отримання зарплати, але в бухгалтерії "порадували": або "Правекс", або "Ощад", або "Приват", з іншими банками не працюємо!
І тут я задумався: чи є сенс міняти "Правекс" на "Ощад" чи "Приват"..? :roll:


смысл есть только в доступности банкоматов
а так - Вы напишИте им, с вопросами по конкретным цифрам в выписке, жолжны ж они ответить
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:09

Re: Правекс-Банк

запустили накопительный счет, 7-8%

только увидел что в прошлом году за неактивность снимали с долларовой, иэх
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:12

Re: Правекс-Банк

Таки сегодня появился Себрегательный счет с 8%. Надо попробовать. Далеко не самые плохие проценты по нынешним временам.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:14

Re: Правекс-Банк

  cohan написав:запустили накопительный счет, 7-8%

Тоже недавно уведомление пришло? ;)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:22

  ingtrans написав:
  cohan написав:запустили накопительный счет, 7-8%

Тоже недавно уведомление пришло? ;)


та прилшло раньше,
я пока злой за 20 долл потери, у меня две долларовых - изза отсутствия сейфа как раз, одной снимал-пользовался, вторую платил в нете, пользовал редко, т.к. MCC у Альфы лучше , и вот, пожалуйста, неактивность (

в общем, расслабляться нельзя :mrgreen: :| :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:53

Re: Правекс-Банк

  cohan написав:я пока злой за 20 долл потери, у меня две долларовых - изза отсутствия сейфа как раз, одной снимал-пользовался, вторую платил в нете, пользовал редко, т.к. MCC у Альфы лучше , и вот, пожалуйста, неактивность (

А активности больше года не было по одной карте или по всем картам? Я сейчас по своим посмотрел - есть одна карта, по которой в этом месяце будет год без активности. Вот и думаю, может надо срочно проявить активность.

PS. На всякий случай поактивничал на 1 цент.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:30

  ingtrans написав:
  cohan написав:я пока злой за 20 долл потери, у меня две долларовых - изза отсутствия сейфа как раз, одной снимал-пользовался, вторую платил в нете, пользовал редко, т.к. MCC у Альфы лучше , и вот, пожалуйста, неактивность (

А активности больше года не было по одной карте или по всем картам? Я сейчас по своим посмотрел - есть одна карта, по которой в этом месяце будет год без активности. Вот и думаю, может надо срочно проявить активность.

PS. На всякий случай поактивничал на 1 цент.


по одной, гривна (ну ессно) и евро норм
cohan
 
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