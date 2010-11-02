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Обслуговування в українських
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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:16



п*зда из последнего видео говорит же что да :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:46

  cohan написав:


п*зда из последнего видео говорит же что да :mrgreen: :mrgreen:

Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56

  Успіх написав:Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:

Каким боком это относится к Правексу ?
mustbe
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