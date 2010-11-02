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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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cohan
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56
Успіх написав:
Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував?
Каким боком это относится к Правексу ?
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mustbe
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