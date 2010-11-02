Правекс-Банк

Успіх написав:Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
п*зда из последнего видео говорит же что да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 19:16
п*зда из последнего видео говорит же что да
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:46
Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував?
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56
Додано: Суб 03 лип, 2021 22:40
да, в 2001м, потом ЮщенКо - ДА, и пошел рост, выплатил в 2006, и хватило ума не влезть снова
после - такого провернуть практически нереально, разве что в крыму (смотрите какие там цены сейчас, дороже Киева) или в около будущего метро (но таких в Киеве нет ), думаю, форумчане-реалисты со мной согласятся
Додано: Суб 03 лип, 2021 23:08
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