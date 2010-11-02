Каким боком это относится к Правексу ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56
Додано: Суб 03 лип, 2021 22:40
да, в 2001м, потом ЮщенКо - ДА, и пошел рост, выплатил в 2006, и хватило ума не влезть снова
после - такого провернуть практически нереально, разве что в крыму (смотрите какие там цены сейчас, дороже Киева) или в около будущего метро (но таких в Киеве нет ), думаю, форумчане-реалисты со мной согласятся
Додано: Суб 03 лип, 2021 23:08
Додано: Нед 04 лип, 2021 01:43
Re: Правекс-Банк
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