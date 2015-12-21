RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс-Банк

Правекс-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:40

  Успіх написав:
  cohan написав:


п*зда из последнего видео говорит же что да :mrgreen: :mrgreen:

Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:


да, в 2001м, потом ЮщенКо - ДА, и пошел рост, выплатил в 2006, и хватило ума не влезть снова
после - такого провернуть практически нереально, разве что в крыму (смотрите какие там цены сейчас, дороже Киева) или в около будущего метро (но таких в Киеве нет ), думаю, форумчане-реалисты со мной согласятся
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:08

  mustbe написав:
  Успіх написав:Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:

Каким боком это относится к Правексу ?

В Правексі - одні з кращих умов по іпотеці!(фішка у фіксованій ставці на 5р.)

п.с.
Виправив :oops:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 лип, 2021 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 923
З нами з: 18.03.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 01:43

Re: Правекс-Банк

Успіх написав:
  mustbe написав:
  Успіх написав:Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:

Каким боком это относится к Правексу ?

В Правексі - одні з кращих умов по іпотеці!(фішка у фіксованій ставці на 3р.)
На 5 років
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29392
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1236 раз.
Подякували: 7150 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:41

Re: Правекс-Банк

Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 923
З нами з: 18.03.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56

Faceless, Вам видав кредит Правекс на індивідуальних умовах?
За які заслуги перед банкою?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37670
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, V2, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 32, 33, 34
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
330 112800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 09:54
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9587, 9588, 9589
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95883 11797080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 09:42
mephala
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 42, 43, 44
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
436 104270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 07:41
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22615)
05.07.2021 11:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.