|
|
|
Правекс-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 лип, 2021 22:40
Успіх написав:
Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував?
да, в 2001м, потом ЮщенКо - ДА, и пошел рост, выплатил в 2006, и хватило ума не влезть сновапосле - такого провернуть практически нереально
, разве что в крыму (смотрите какие там цены сейчас, дороже Киева) или в около будущего метро (но таких в Киеве нет ), думаю, форумчане-реалисты со мной согласятся
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2142
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лип, 2021 23:08
mustbe написав: Успіх написав:
Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував?
Каким боком это относится к Правексу ?
В Правексі - одні з кращих умов по іпотеці!(фішка у фіксованій ставці на 5р.)
п.с.
Виправив
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 04 лип, 2021 09:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 922
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 лип, 2021 01:43
Успіх написав: mustbe написав: Успіх написав:
Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував?
Каким боком это относится к Правексу ?
В Правексі - одні з кращих умов по іпотеці!(фішка у фіксованій ставці на 3р.)
На 5 років
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29398
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1236 раз.
- Подякували: 7151 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:41
Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 922
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56
Faceless, Вам видав кредит Правекс на індивідуальних умовах?
За які заслуги перед банкою?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37670
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:08
Квесторе_поверніться написав:Faceless, Вам видав кредит Правекс на індивідуальних умовах?
За які заслуги перед банкою?
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
5 років це звичайні умови.
Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29398
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1236 раз.
- Подякували: 7151 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:14
шото вообще до 5,5% понизили на карточке доходный, обещалось вроде 6
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2142
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 лип, 2021 16:18
cohan написав:
шото вообще до 5,5% понизили на карточке доходный, обещалось вроде 6
Сначала пообещали снизить на 1 пункт, а потом (с месяц назад) переобщали на 5,5%.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2902
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48933
|6297023
|
|
|331
|113187
|
Пон 05 лип, 2021 16:05
cohan
|
|95887
|11800564
|
|