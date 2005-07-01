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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:40

  Успіх написав:
  cohan написав:


п*зда из последнего видео говорит же что да :mrgreen: :mrgreen:

Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:


да, в 2001м, потом ЮщенКо - ДА, и пошел рост, выплатил в 2006, и хватило ума не влезть снова
после - такого провернуть практически нереально, разве что в крыму (смотрите какие там цены сейчас, дороже Киева) или в около будущего метро (но таких в Киеве нет ), думаю, форумчане-реалисты со мной согласятся
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:08

  mustbe написав:
  Успіх написав:Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:

Каким боком это относится к Правексу ?

В Правексі - одні з кращих умов по іпотеці!(фішка у фіксованій ставці на 5р.)

п.с.
Виправив :oops:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 04 лип, 2021 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 01:43

Re: Правекс-Банк

Успіх написав:
  mustbe написав:
  Успіх написав:Мав на увазі, чи з форумчан хтось це реалізував? :mrgreen:

Каким боком это относится к Правексу ?

В Правексі - одні з кращих умов по іпотеці!(фішка у фіксованій ставці на 3р.)
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:41

Re: Правекс-Банк

Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56

Faceless, Вам видав кредит Правекс на індивідуальних умовах?
За які заслуги перед банкою?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:08

Re: Правекс-Банк

Квесторе_поверніться написав:Faceless, Вам видав кредит Правекс на індивідуальних умовах?
За які заслуги перед банкою?
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:14

Re: Правекс-Банк

шото вообще до 5,5% понизили на карточке доходный, обещалось вроде 6
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:18

Re: Правекс-Банк

  cohan написав:шото вообще до 5,5% понизили на карточке доходный, обещалось вроде 6

Сначала пообещали снизить на 1 пункт, а потом (с месяц назад) переобщали на 5,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:38

  Успіх написав:Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁


нэма дурных просто
кейс с ипотекой работал с 40% начальным взносом, по знакомству, всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го, на 100 долл можно было жить, девки по 20 были, зп 200-300) и только потому что попал в общемировой инфляционный тренд, ну и Ющенко-так чуток,
после - все себе забирают застройщики и банки, до 2008 банки, 2008-13 - пополам, 2014-2015 - никто, после 2015 - застройщики

выглядит это так: ты нам на котловане 100% стоимости квартиры типа готовой и еще за 2-5 лет заработок с нее на аренде, а уже потом можешь начать как-то отбивать

остались только спекули а-ля "квартира в Маскве, ой, в Киеве? - ну, тоже столица! Бедиттолькодорожать!", с них скоро пострижет государство

а лохов вуедущихся на Ютуб - не жалко
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:16

  cohan написав:всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го

Іпотека "всього" на 8 лямів? Ренат Леонідович завітали на форум?
klug
 
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