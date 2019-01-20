Правекс-Банк

cohan написав:
нэма дурных просто
кейс с ипотекой работал с 40% начальным взносом, по знакомству, всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го, на 100 долл можно было жить, девки по 20 были, зп 200-300) и только потому что попал в общемировой инфляционный тренд, ну и Ющенко-так чуток,
после - все себе забирают застройщики и банки, до 2008 банки, 2008-13 - пополам, 2014-2015 - никто, после 2015 - застройщики
выглядит это так: ты нам на котловане 100% стоимости квартиры типа готовой и еще за 2-5 лет заработок с нее на аренде, а уже потом можешь начать как-то отбивать
остались только спекули а-ля "квартира в Маскве, ой, в Киеве? - ну, тоже столица! Бедиттолькодорожать!", с них скоро пострижет государство
а лохов вуедущихся на Ютуб - не жалко
Цікаво написали...
Але, чим погано, до 5ти років "вийти в нуль", а далі заробляти на оренді і при продажу - на рості ціни активу?
Скажете - чому зразу не купити квартиру з ремонтом і здавати?
Так в тому то і справа, що маєте лише на третину, чи половину квартири кошти, а решта використовуєте кредитне плече.
Тобто, не факт, що ви за 5р. дозбираєте і збережете кошти на цілу квартиру, яка подорожчала.
Коротше, тут тонка грань між вигідно і не вигідно(чи повезе/неповезе)
А ще коротше - то через 3-5р. надіємось, що Фейслес нам скаже, на скільки подорожчала його квартира і скільки він сплатив % зверху!
🏋️
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!