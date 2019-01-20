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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:12

  cohan написав:
  Успіх написав:Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁


нэма дурных просто
кейс с ипотекой работал с 40% начальным взносом, по знакомству, всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го, на 100 долл можно было жить, девки по 20 были, зп 200-300) и только потому что попал в общемировой инфляционный тренд, ну и Ющенко-так чуток,
после - все себе забирают застройщики и банки, до 2008 банки, 2008-13 - пополам, 2014-2015 - никто, после 2015 - застройщики

выглядит это так: ты нам на котловане 100% стоимости квартиры типа готовой и еще за 2-5 лет заработок с нее на аренде, а уже потом можешь начать как-то отбивать

остались только спекули а-ля "квартира в Маскве, ой, в Киеве? - ну, тоже столица! Бедиттолькодорожать!", с них скоро пострижет государство

а лохов вуедущихся на Ютуб - не жалко

Цікаво написали...

Але, чим погано, до 5ти років "вийти в нуль", а далі заробляти на оренді і при продажу - на рості ціни активу?
Скажете - чому зразу не купити квартиру з ремонтом і здавати?
Так в тому то і справа, що маєте лише на третину, чи половину квартири кошти, а решта використовуєте кредитне плече.
Тобто, не факт, що ви за 5р. дозбираєте і збережете кошти на цілу квартиру, яка подорожчала.
Коротше, тут тонка грань між вигідно і не вигідно(чи повезе/неповезе) :mrgreen:

А ще коротше - то через 3-5р. надіємось, що Фейслес нам скаже, на скільки подорожчала його квартира і скільки він сплатив % зверху! :D
🏋️
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:31

  Успіх написав:
  cohan написав:
  Успіх написав:Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁


нэма дурных просто
кейс с ипотекой работал с 40% начальным взносом, по знакомству, всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го, на 100 долл можно было жить, девки по 20 были, зп 200-300) и только потому что попал в общемировой инфляционный тренд, ну и Ющенко-так чуток,
после - все себе забирают застройщики и банки, до 2008 банки, 2008-13 - пополам, 2014-2015 - никто, после 2015 - застройщики

выглядит это так: ты нам на котловане 100% стоимости квартиры типа готовой и еще за 2-5 лет заработок с нее на аренде, а уже потом можешь начать как-то отбивать

остались только спекули а-ля "квартира в Маскве, ой, в Киеве? - ну, тоже столица! Бедиттолькодорожать!", с них скоро пострижет государство

а лохов вуедущихся на Ютуб - не жалко

Цікаво написали...

Але, чим погано, до 5ти років "вийти в нуль", а далі заробляти на оренді і при продажу - на рості ціни активу?
Скажете - чому зразу не купити квартиру з ремонтом і здавати?
Так в тому то і справа, що маєте лише на третину, чи половину квартири кошти, а решта використовуєте кредитне плече.
Тобто, не факт, що ви за 5р. дозбираєте і збережете кошти на цілу квартиру, яка подорожчала.
Коротше, тут тонка грань між вигідно і не вигідно(чи повезе/неповезе) :mrgreen:

А ще коротше - то через 3-5р. надіємось, що Фейслес нам скаже, на скільки подорожчала його квартира і скільки він сплатив % зверху! :D
🏋️
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!


не подорожает, я же говорю - все сразу забирают, дурных нет,
раньше застройщик зарабатывал на марже, и банкам хватало,
сейчас банкам перепадает, а пересичному - если быстро продавать - потеря 20% минимум, т.е. 2 года аренды отбивать если все хорошо сложится
cohan
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