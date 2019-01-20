Правекс-Банк

Успіх написав:Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁
нэма дурных просто кейс с ипотекой работал с 40% начальным взносом, по знакомству, всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го, на 100 долл можно было жить, девки по 20 были, зп 200-300) и только потому что попал в общемировой инфляционный тренд, ну и Ющенко-так чуток, после - все себе забирают застройщики и банки, до 2008 банки, 2008-13 - пополам, 2014-2015 - никто, после 2015 - застройщики
выглядит это так: ты нам на котловане 100% стоимости квартиры типа готовой и еще за 2-5 лет заработок с нее на аренде, а уже потом можешь начать как-то отбивать
остались только спекули а-ля "квартира в Маскве, ой, в Киеве? - ну, тоже столица! Бедиттолькодорожать!", с них скоро пострижет государство
а лохов вуедущихся на Ютуб - не жалко
Цікаво написали...
Але, чим погано, до 5ти років "вийти в нуль", а далі заробляти на оренді і при продажу - на рості ціни активу? Скажете - чому зразу не купити квартиру з ремонтом і здавати? Так в тому то і справа, що маєте лише на третину, чи половину квартири кошти, а решта використовуєте кредитне плече. Тобто, не факт, що ви за 5р. дозбираєте і збережете кошти на цілу квартиру, яка подорожчала. Коротше, тут тонка грань між вигідно і не вигідно(чи повезе/неповезе)
Успіх написав:Трохи весело читати банківські гілки, як майже всі, ганяються за копійчаним кешбеком, а провернути серйозні кейси з іпотекою - "кишка тонка"😁
нэма дурных просто кейс с ипотекой работал с 40% начальным взносом, по знакомству, всего на 8000 тыс долл (до 2005-7 это было ого-го, на 100 долл можно было жить, девки по 20 были, зп 200-300) и только потому что попал в общемировой инфляционный тренд, ну и Ющенко-так чуток, после - все себе забирают застройщики и банки, до 2008 банки, 2008-13 - пополам, 2014-2015 - никто, после 2015 - застройщики
выглядит это так: ты нам на котловане 100% стоимости квартиры типа готовой и еще за 2-5 лет заработок с нее на аренде, а уже потом можешь начать как-то отбивать
остались только спекули а-ля "квартира в Маскве, ой, в Киеве? - ну, тоже столица! Бедиттолькодорожать!", с них скоро пострижет государство
а лохов вуедущихся на Ютуб - не жалко
Цікаво написали...
Але, чим погано, до 5ти років "вийти в нуль", а далі заробляти на оренді і при продажу - на рості ціни активу? Скажете - чому зразу не купити квартиру з ремонтом і здавати? Так в тому то і справа, що маєте лише на третину, чи половину квартири кошти, а решта використовуєте кредитне плече. Тобто, не факт, що ви за 5р. дозбираєте і збережете кошти на цілу квартиру, яка подорожчала. Коротше, тут тонка грань між вигідно і не вигідно(чи повезе/неповезе)
не подорожает, я же говорю - все сразу забирают, дурных нет, раньше застройщик зарабатывал на марже, и банкам хватало, сейчас банкам перепадает, а пересичному - если быстро продавать - потеря 20% минимум, т.е. 2 года аренды отбивать если все хорошо сложится