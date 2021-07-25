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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 303
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:26

Re: Правекс-Банк

  vovareuckij написав:cohan что имеется в виду? Если в других банках уже есть три и более кредиток, то тут не дадут лимит?

Не факт, но есть достаточно высокая вероятность такого исхода.
У меня на момент оформления кредитки Правэкс уже было 3 кредитки в других банках (на самом деле больше, но в УБКИ отображались только 3). В отделении сказали, что могут не дать из-за того, что у меня уже есть 3 кредитки и предложили убрать лимит в другом банке. В итоге кредитный лимит установили, хотя с лимитами в других банках я ничего не делал. Но, как написал, cohan, лимит тут особого смысла не имеет, разве что чтобы был. Лично я оформлял здесь платиновую карту исключительно ради возможности оформить детскую платиновую карту для использования аэропортовских сервисов ребенком. Кроме того, 2 раза покупал годовую туристическую страховку, которая тут по партнерской цене выходит заметно дешевле покупки в страховых.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:03

Re: Правекс-Банк

Шановний Клієнте!
Mastercard змінила порядок розрахунків для банків в Україні:
на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті банки використовують 1 валюту (USD або EUR) замість 2 (EUR та USD).

Що це означає для Вас?
Якщо Ви розраховуєтесь в євро карткою Mastercard від ПРАВЕКС БАНК в євро, сума списання з Вашого рахунку може відрізнятись від суми операції з причини конвертації операції через долар США.
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:06

  ingtrans написав:
  vovareuckij написав:cohan что имеется в виду? Если в других банках уже есть три и более кредиток, то тут не дадут лимит?

Не факт, но есть достаточно высокая вероятность такого исхода.
У меня на момент оформления кредитки Правэкс уже было 3 кредитки в других банках (на самом деле больше, но в УБКИ отображались только 3). В отделении сказали, что могут не дать из-за того, что у меня уже есть 3 кредитки и предложили убрать лимит в другом банке. В итоге кредитный лимит установили, хотя с лимитами в других банках я ничего не делал. Но, как написал, cohan, лимит тут особого смысла не имеет, разве что чтобы был. Лично я оформлял здесь платиновую карту исключительно ради возможности оформить детскую платиновую карту для использования аэропортовских сервисов ребенком. Кроме того, 2 раза покупал годовую туристическую страховку, которая тут по партнерской цене выходит заметно дешевле покупки в страховых.


я закрывал в КомИбанке - ради этой, менял, по сути, шило на мыло, но тут отделение ближе + были бриллиантовые или какие там баллы Бильше, собсно ради них типа чуть выгоднее казалось

но - в сравнение с остальными - без понту, хотя может курс конверта неплохой, как-то подзабыл...
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:17

  cohan написав:Шановний Клієнте!
Mastercard змінила порядок розрахунків для банків в Україні:
на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті банки використовують 1 валюту (USD або EUR) замість 2 (EUR та USD).

Що це означає для Вас?
Якщо Ви розраховуєтесь в євро карткою Mastercard від ПРАВЕКС БАНК в євро, сума списання з Вашого рахунку може відрізнятись від суми операції з причини конвертації операції через долар США.

Это как?... Если карта в евро то будет конвертация через бакс при расчетах в евро? пипец :/ У других банков тоже так стало?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:20

Re: Правекс-Банк

Да, у кого-то уже видел такое на форуме. Теперь хрен разберёшь ))
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:22

Re: Правекс-Банк

  maxim2014 написав:Это как?... Если карта в евро то будет конвертация через бакс при расчетах в евро? пипец :/ У других банков тоже так стало?

Да, так.

  mikos написав:Да, у кого-то уже видел такое на форуме. Теперь хрен разберёшь ))

У Юнекса такое еще с конца прошлого года.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 11:23

Re: Правекс-Банк

Это хотят всех выдавить в гривневые карты? Теперь в евро смысл только остался только в нале?
maxim2014
 
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