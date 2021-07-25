vovareuckij написав:cohan что имеется в виду? Если в других банках уже есть три и более кредиток, то тут не дадут лимит?
Не факт, но есть достаточно высокая вероятность такого исхода. У меня на момент оформления кредитки Правэкс уже было 3 кредитки в других банках (на самом деле больше, но в УБКИ отображались только 3). В отделении сказали, что могут не дать из-за того, что у меня уже есть 3 кредитки и предложили убрать лимит в другом банке. В итоге кредитный лимит установили, хотя с лимитами в других банках я ничего не делал. Но, как написал, cohan, лимит тут особого смысла не имеет, разве что чтобы был. Лично я оформлял здесь платиновую карту исключительно ради возможности оформить детскую платиновую карту для использования аэропортовских сервисов ребенком. Кроме того, 2 раза покупал годовую туристическую страховку, которая тут по партнерской цене выходит заметно дешевле покупки в страховых.
Шановний Клієнте! Mastercard змінила порядок розрахунків для банків в Україні: на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті банки використовують 1 валюту (USD або EUR) замість 2 (EUR та USD).
Що це означає для Вас? Якщо Ви розраховуєтесь в євро карткою Mastercard від ПРАВЕКС БАНК в євро, сума списання з Вашого рахунку може відрізнятись від суми операції з причини конвертації операції через долар США.
vovareuckij написав:cohan что имеется в виду? Если в других банках уже есть три и более кредиток, то тут не дадут лимит?
Не факт, но есть достаточно высокая вероятность такого исхода. У меня на момент оформления кредитки Правэкс уже было 3 кредитки в других банках (на самом деле больше, но в УБКИ отображались только 3). В отделении сказали, что могут не дать из-за того, что у меня уже есть 3 кредитки и предложили убрать лимит в другом банке. В итоге кредитный лимит установили, хотя с лимитами в других банках я ничего не делал. Но, как написал, cohan, лимит тут особого смысла не имеет, разве что чтобы был. Лично я оформлял здесь платиновую карту исключительно ради возможности оформить детскую платиновую карту для использования аэропортовских сервисов ребенком. Кроме того, 2 раза покупал годовую туристическую страховку, которая тут по партнерской цене выходит заметно дешевле покупки в страховых.
я закрывал в КомИбанке - ради этой, менял, по сути, шило на мыло, но тут отделение ближе + были бриллиантовые или какие там баллы Бильше, собсно ради них типа чуть выгоднее казалось
но - в сравнение с остальными - без понту, хотя может курс конверта неплохой, как-то подзабыл...
cohan написав:Шановний Клієнте! Mastercard змінила порядок розрахунків для банків в Україні: на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті банки використовують 1 валюту (USD або EUR) замість 2 (EUR та USD).
Що це означає для Вас? Якщо Ви розраховуєтесь в євро карткою Mastercard від ПРАВЕКС БАНК в євро, сума списання з Вашого рахунку може відрізнятись від суми операції з причини конвертації операції через долар США.
Это как?... Если карта в евро то будет конвертация через бакс при расчетах в евро? пипец :/ У других банков тоже так стало?